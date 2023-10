Medimi har framgångsrikt påbörjat pilotprojektet i Norge, upplever hög aktivitet i Danmark - vd

Medicinteknikbolaget Medimi har framgångsrikt påbörjat sitt projekt i Norge. Därutöver fortlöper projektet i Finland enligt plan samtidigt som bolaget fortsätter uppleva en hög aktivitet med tillväxt i Danmark.

Det framgår av en uppdatering om affärsläget.De första installationerna i norska Gjøvik har kommit på plats under tredje kvartalet. Projektet är ett samarbetsprojekt som förutom Medimi också inkluderar kommunen, apoteket och Hepro.

“Det är ett projekt avsett för att kommunens personal ska testa funktionaliteten i Medimismart. Den inledande återkopplingen har genomgående varit positiv”, säger Wiesel.I Finland fortsätter projektet enligt plan.

Härnäst väntar utvärdering med återkoppling för de enheter som installerats under projektfasen. Detta är planerat att äga rum under sista kvartalet 2023.I Danmark fortsätter utvecklingen att vara positiv, särskilt i de kommuner där bolaget redan är verksamt, enligt Wiesel.“I linje med tidigare år märker vi av vissa säsongsvariationer med färre installationer under semesterperioden, och naturligt förekommande frånfall av användare.

Den senaste månaden har dock aktivitetsnivån ökat igen med fokus på kommundagar, mässor och klustermöten med Kommunernes Landsforening (KL)”, säger Wiesel.