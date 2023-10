Handelsbanken bör stiga på rapporten - aktien är fortsatt köpvärd - Di

Handelsbanken's Q3 report has exceeded expectations, making the stock attractive for investors. Compared to 2015, the bank's performance has improved significantly, making it worth considering. The only potential obstacle could be the outcome of the earnings call.

Handelsbanken borde lyfta på Q3-rapporten efter att ha överträffat förväntningarna på samtliga punkter. Det menar Dagens industri som ser aktien som fortsatt köpvärd.Att aktien lockar framgår vid en jämförelse med 2015 när aktien toppade på 142 kronor. Det året kom Handelsbanken att leverera en Q3-rapport som var sämre än dagens.“Tredje kvartalet 2015 var avkastningen på eget kapital 12,5 procent. Nu är den 17,3 procent. Då var relationen mellan kostnader och intäkter 45 procent. Nu är den 35 procent. Samtidigt värderas både vinst och kapital lägre, p/e 14 då och 7 nu. Då handlades Handelsbanksaktien till p/b 1,7 procent i dag är det i stället en rabatt på 4 procent”, skriver Di.Mot bakgrund av detta är aktien värd att plocka upp, enligt Di. Det enda som potentiellt kan rubba en uppgång idag är rapportsamtalet.“Om det inte framkommer något som ändrar spelplanen vid förmiddagens presentation borde vi få se ett lyft i kursen även denna gång”, skriver Di.