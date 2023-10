Lincoln Electric höjer utdelningen för 28:e året i rad, årets höjning är på knappt 11 procent

Amerikanska industribolaget Lincoln Electric höjer sin kvartalsutdelning till 71 cent per aktie, en höjning med 10,9 procent jämfört med tidigare 64 cent per aktie. Utdelningen hamnar därefter på 2,84 dollar per aktie i årstakt, vilket motsvarar en direktavkastning på 1,5 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.Det är 28:e året i rad som utdelningen höjs. Lincoln Electric är därmed en utdelningsaristokrat, en benämning på amerikanska bolag som höjt sin utdelning minst 25 år i följd.Lincoln Electric grundades 1895 och har sitt huvudkontor i Cleveland i delstaten Ohio.

Bolaget har 12 000 anställda och har ett börsvärde på 10,8 miljarder dollar.