Procter & Gambles resultat bättre än väntat (uppdatering)

(mer detaljer i hela nyheten)Amerikanska konsumentvarubolaget Procter & Gamble redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Det justerade resultatet per aktie var bättre än väntat."Vi levererade mycket starka resultat under det första kvartalet av räkenskapsåret 2024, vilket sätter oss på rätt spår för att leverera mot den högre delen av våra prognosintervall för räkenskapsåret för organisk försäljning och tillväxt i core EPS", säger vd Jon Moeller.Omsättningen steg 6,1 procent till 21,87 miljarder dollar (20,61).

Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 21,58.Den organiska tillväxten var 7 procent.Justerat resultat per aktie blev 1,83 dollar (1,57), vilket är 6,4 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,72.Procter & Gamble justerar helårsprognosen och förväntar sig nu en försäljningstillväxt på 2-4 procent, tidigare 3-4 procent. Den organiska tillväxten väntas som tidigare bli 4-5 procent.Samtidigt upprepas vinstprognosen om 6,25-6,43 dollar per aktie.

Väntat från analytikerhåll är 6,39 dollar per aktie.