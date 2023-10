Winnebago Industries resultat minskade i Q4

Winnebago Industries, a customer of Swedish company Dometic, reports fourth-quarter revenue in line with expectations. Adjusted earnings per share exceeded expectations, while adjusted EBITDA fell slightly below expectations.

Winnebago Industries, som tillverkar fritidsfordon och är kund till svenska Dometic, redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Det justerade resultatet per aktie var bättre än väntat medan justerat ebitda kom in strax under förväntningarna.Omsättningen sjönk 34,6 procent till 771 miljoner dollar (1 179). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 784.Justerat ebitda-resultat uppgick till 72,9 miljoner dollar (139,2), väntat 75.Justerat resultat per aktie blev 1,59 dollar (3,02), vilket är 16,9 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,36. Winnebago Industries, MUSD Q4-2022/2023 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2021/2022 Förändring Nettoomsättning 771 784 -1,7% 1 179 -34,6% Justerat EBITDA 72,9 75 -2,8% 139,2 -47,6% Justerat resultat per aktie, USD 1,59 1,36 16,9% 3,02 -47,4% Resultat per aktie, USD 1,28 2,61 -51,0%