Följarna oroliga för Julia Markham: "Vad är det som händer"

Tidigare Ex on The Beach-deltagaren Julia Markham, 27, befinner sig på andra sidan jorden och gräver guld i USA. Ja, Julia ser ut att leva hennes bästa liv. Tv-profilen försörjer sig numer främst på sitt OnlyFans-konto, men har även 124 000 följare på Instagram som hon underhåller varje dag.

Men just nu verkar saker minst sagt vara lite skakiga...

Julia Markham preppar på. Instagram/juliamarkhams

Nu slår stormen "Ian" mot Florida, och Julia och hennes pojkvänhar preppat för att klara sig så bra som möjligt under dagarna det kan bli stökigt vädermässigt. Paret verkar alltså ha valt att stanna istället för att evakuera, och har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för det. Julia påpekar dock att hon känner sig nervös och lite rädd. I kommentarsfältet visar hennes följare oro, medlidande och stöttning:





"Evakuera er, känns dumt o chansa när dom varnar så pass."

"Önskar er all lycka till"

"Ta hand om varandra"

"Va är de som händer"

Vi på Nyheter24 hoppas att allt går så bra som möjligt för paret!