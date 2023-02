Allt om: Mello-aktuella Tennessee Tears okända relation till stjärnartisten

Countryduon Tennessee Tears är aktuell i Melodifestivalen 2023. För den stora massan är duon relativt okänd men när de äntrar scenen på musiktävlingens andra deltävling 11 februari i Linköping kan det förändras för all framtid. Tillsammans kommer duon framföra modern country med bidraget "Now I know".

– Det är en arena-låt, väldigt upptempo, som jag tror passar bra i det forumet. Det är en bra text och story. Folk kanske kan relatera och sjunga med i refrängerna, säger Jonas Hermansson, ena halvan av duon Tennessee Tears, till SVT.

Vilka är medlemmarna i Tennessee Tears?

Tennessee Tears är en svensk countryduo bestående av sångerskan Tilda Feuk, 33, och sångaren tillika gitarristen Jonas Hermansson, 42.

Duon startades för åtta år sedan och föddes ur ett låtskrivarsamarbete med Billy Burnette från rockbandet Fleetwood Mac, vilket tagit bandet till countryns hemstad Nashville för flera inspelningar och även gett duon dess namn.

Bandet har i dag sin huvudsakliga bas i Åseda, Småland. De har även släppt ett antal singlar och samarbetat med stora namn som Dave Roe (Johnny Cash), Michael Rhodes och Ben Sesar (Brad Paisley).

Är Tilda Feuk och Jonas Hermansson ett par?

I en tidigare intervju med Smålandsposten benämns Tilda Feuk och Jonas Hermansson som sambos. Trots detta finns det inte mycket information från bland annat duons sociala medier som tyder på att de är ett par i dag eller inte.

Hur är deras relation till Jill Johnson?

Tennessee Tears har tidigare samarbetat och åkt på turné med country-popstjärnan Jill Johnsson, 49. Då var de förband på Jills turné "Havanna Tour". Countryduon är även den första kontrakteringen till Jill Johnsons skivbolag Jimajomo.



Countryduon Jill Johnson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Vad heter Tennessee Tears på Instagram?

Countryduon heter @tennesseetears på Instagram.