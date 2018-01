Linn Ahlborg, 18, befinner sig i skrivande stund i Lissabon för att plåta för klädmärket Na-Kd.

Annons

Under resan passade hon på att spela in en vlogg där hennes fans får följa med henne under dagen. Linn berättar att det är första gången hon reser själv och att hon finner det lite obehagligt.

– Jag vågar inte prata med någon och blir så himla feg när jag reser själv. Jag åt frukost ensam och det var bland det värsta jag gjort, berättar hon.

Linns mysiga hotellrum i Lissabon.

Men det var inte det enda obehagliga som hände under Linns resa.

"Jag fick nästan en panikattack", berättar Linn.

"Låg på golvet och grät"

Linn bor ensam på sitt hotellrum och skulle börja sin dag med en härlig dusch. Men det hela slutade inte som väntat. När Linn duschat klart märkte hon att dörren till duschen inte gick att öppna. Hon försökte flera gånger men insåg tillslut att hon var inlåst.

– Jag blev inlåst i min dusch. Jag sa det till er lite skämtsamt förut men det är bland det mest traumatiska jag varit med om. Jag fick nästan en panikattack och det slutade med att jag låg ned och grät på golvet. Visst någon gång kanske någon skulle komma in och undra vart jag tagit vägen. Men då skulle jag stå där naken.

Bildkälla: Snapchat

– Jag fick liksom inte upp själva dusch-dörren. Utan jag stod där och fick tillslut sparka mig ut, avslutar Linn.

Som tur var slutade det hela bra och Linn kunde fortsätta sin resa och genomföra plåtningen som planerat.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.