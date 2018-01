Youtubern Joakim Lundell har nu valt att helt strunta i andras åsikter. Han avslöjar nu i en Youtube-video att han tatuerat sig i ansiktet. Ordet fighter pryder nu hans kind.

Jocke berättar att han under en längre tid velat tatuera sig i ansiktet, men att han inte slagit till på grund av osäkerhet. Förr var han svag mot hat och mådde dåligt om folk sa elaka saker om honom. Men inte nu längre! Nu struntar han i vad andra tycker:

– Fuck normen, jag ser ut som jag vill och passar inte det folk så get the fuck out of here alltså. Jag orkar inte bry mig.

Joakim Lundell har tatuerat in "fighter" i ansiktet. Bildkälla: Youtube

Personligheten ändras inte

Jocke ryter ifrån till alla som dömer människor efter dess utseende och förklarar att han tycker att alla ska göra det som de mår bra av. T.ex. att en kille ska ha på sig en klänning om han känner för det.

– Man ändras inte för att man har en tatuering i ansiktet, min personlighet kommer inte ändras utav det.

Jocke tycker det är riktigt meningslöst att bry sig om vad andra gör. Själv skulle han inte bry sig utan bara tänka att om det är något som gör någon glad så ska de bara köra på.

"Vad är det för jävla människor"

Youtubern uppmanar sina följare att inte låta bittra människor styra över deras liv. Han ställer även en fråga till sina haters:



– Vad är det för jävla människor som vaknar upp på morgonen och ba: Seriously, har Jocke gjort en tatuering i ansiktet?

"En massa skit"

Enligt Jocke är det helt sinnesrubbat med normer. Han menar på att det bara är medierna och reklam som printat in "en massa skit" i människors huvuden.

– Så vill ni haters skriva att tatueringen är skitful så gör det. Ni kommer ändå inte få fira jul med mig eller komma på mitt födelsedagskalas. Ni är inte en del av mitt liv men uppenbarligen är jag en del av ert.