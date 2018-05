Det har gått riktigt bra för Youtubestjärnan Jonas Fagerström senaste åren. Från att göra roliga sketcher på Facebook, l äs här om hur allt började , till att ha en framgångsrik Youtube-kanal tillsammans med Lucas Simonsson och Carl Deman.

På deras Youtube-kanal får vi följa trion, som kallar sig JLC, när de prankar, testar och skojar tillsammans. Deras kanal har över 300 000 följare.

Men det är inte bara framgångar på jobbfronten för Jonas. Även privat verkar det gå riktigt bra. På hans Instagram ser vi flashiga kläder, utlandsresor och självklart sambon Malin Gabrielsson.

Jonas Fagerström med flickvännen och sambon Malin Gabrielsson. Bildkälla: Instagram

Paret har träffats sedan 2015 och tidigare i år bestämde det sig för att flytta ihop. Och kanske visste de redan då?

Under torsdagen gick nämligen Jonas ut på sin Instagram och berättade att paret väntar barn! Till bilden skrev han att om fem månader blir han pappa. Alltså i oktober.

Jonas ska bli pappa om fem månader. Bildkälla: Instagram

"Lökig bild men vad gör det när jag ska bli pappa om 5 månader", skriver Jonas Fagerström på sin Instagram.

Bilden har fått över 40 000 gilla-markeringar på under en timme och fansen verkar lika glada som de kommande föräldrarna.

"Grattis till er!", "Gud vad mäktigt" och diverse lyckoönskningar fyller kommentarsfältet. En del pekade dock ut att det skulle vara lite synd om barnet att få Calle och Lucas som gudföräldrar. Med kärlek såklart.

Grattis säger vi!

I oktober får paret sitt första barn. Bildkälla: Instagram

Jonas och Malin är inte de enda kända ansiktena som väntar barn just nu. Måns Zelmerlöw väntar inget mindre än TVILLINGAR med fästmön Ciara Janson. Läs mer om det här.

TV: Antonija Mandir: "Det fick vi istället för vinstpengar i Ex On The Beach"

Läs också om hur mycket humorgruppen JLC, som Jonas Fagerström är en del av, tjänar på sina videos

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.