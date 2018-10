Det har blivit många kära återseenden i årets Paradise Hotel. Marcelo Peña har vi tidigare sett i Big Brother 2012. Robin "Mos" Andersson har två gånger tidigare varit med i Paradise Hotel (2015 och 2017) och det senaste tillskottet William Hultkrantz, 22, såg vi i "Ung och bortskämd" 2017.

Men nu kliver ännu ett välbekant ansikte in. Nämligen Erica Mendez, 22, som även hon var med i den skandalomsusade säsongen av "Ung och bortskämd". Då fick produktionen rycka in och be deltagarna att inte prata om sexnätterna som ägde rum under inspelningarna.

Det första sexet i säsongen ägde rum efter bara tio timmar inne i huset, när deltagarna William Hultkrantz och Rebecka Högstedt, 21, valde att dela säng.

– Det var lite orgies av olika slag där inne. Det blir ju så när man bor tillsammans, man har inga pengar, ingen mobil och är instängd. Det fanns inte mycket annat att göra, sa han då i en intervju med HÄNT.

Erica Mendez såg vi i "Ung och bortskämd" 2017. Han var med i samma säsong som William Hultkrantz. Bildkälla: Viafree

Erica avslöjar även att hon haft en sjukant och att hon även kan tänka sig att ha "lite raj raj" inne på hotellet.

– Jag är en sjukt rolig tjej och måste verkligen säga att jag är jävligt opryd. Jag ba, älskar snopp haha. Det sjukaste jag har haft i sexväg är en sjukant så har lovat mamma att hålla benen i kors här inne på Paradise Hotel. Men jag menar – händer det så händer det, säger hon.

Erica avslöjar att hon tidigare haft en sjukant men att hon denna gång tänker försöka "hålla sig lugn" inne på hotellet. Bildkälla: Dplay

Det de andra deltagarna inte vet är att hon har en historia med William som var med i samma säsong av "Ung och bortskämd". Profilerna har nämligen spenderat ett par heta nätter tillsammans.

– Hans snopp råkade kanske åk in lite. Men det är ingenting mer än så, säger Erica.