Här är stjärnorna du kanske inte visste var döda

Människor har i alla tider fascinerats av Hollywoods filmstjärnor. Deras jobb, relationer, vanor, boende och liv har på utsidan alltid sett ut som en glamorös dröm, fyllt av lyx och flärd. Deras verklighet med stora, pampiga filmpremiärer, röda mattor och Oscars-galor har fått oss vanlisar att bli gröna av avund.

Men under ytan är sanningen en helt annan. Film och musikindustrin kantas av mycket droger, alkohol, destruktiva relationer och självmord. Och tyvärr är det många lovande stjärnor som väljer den mörka vägen, istället för att söka hjälp i tid.

Här är några av de som lämnade oss för tidigt:

Lisa Robin Kelly fick hela världen att skratta när hon under många säsonger medverkade i succéserien "That 70´s show". Men utanför serien var hennes liv inte särskilt humoristiskt alls. Lisa tampades med svåra drog och alkoholmissbruk, vilket tillslut kostade henne sin roll i serien. 2013 la hon in sig på rehab i ett försök att bli fri från drogerna. Hon dog på hemmet av en överdos. Lisa blev 43 år.

Lisa Robin Kelly i "That 70´s show". Bildkälla: Stella Pictures

Lisa tampades med svåra alkohol och drogmissbruk. Bildkälla: Stella Pictures

Michael Clarke Duncan var en av Hollywoods mest älskvärda skådespelare. En av hans mest kända roller var den i "Den gröna milen" där han spelar tillsammans med Tom Hanks. 54 år gammal dog han 2012 av komplikationerna efter en hjärtinfarkt.



Michael Clarke Duncan spelade mot Tom Hanks i den Oscarsbelönade filmen "Den gröna milen". Bildkälla: Stella Pictures

Michael Clarke Duncan arbetade även som livvakt åt en rad olika stjärnor. Bildkälla: Stella Pictures Brittany Murphys död chockade världen. Den 32-årige skådespelerskan hittades livlös i sitt hem. Bildkälla: Stella Pictures



Btittany hyllades efter sin roll i "Don't say a word" där hon spelar mot Michael Douglas. Bildkälla: Stella Puctures

Nyheten om skådespelaren Brittany Murphys död chockade världen när hon 2009 hittades livlös i sitt hem efter att ha drabbats av hjärtstillestånd. Det fanns olika teorier om vad som egentligen orsakat hennes död då det i början sa att det "tycktes ha skett naturligt" medan det sedan spekulerades i om hon blivit mördad eller dött av en överdos. Vid obduktionen hittade man stark receptbelagd medicin i hennes blod som tros ska ha orsakat ett hjärtstillestånd.



Bara ett halvår senare hittades Murphys dåvarande make, Simon Monjack, 39, död i sitt sovrum – även han med dödsorsaken hjärtstillestånd.

Skye McCole Bartusiak hittades död i sin lägenhet bara 21 år gammal. Bildkälla: Stella Pictures

Skye McCole Bartusiak såg vi bland annat i filmen "Patrioten" där hon spelade Mel Gibsons dotter. När hon var 21 år gammal dog hon i sömnen av en ofrivillig överdos.



Se hela listan med fler tragiska livsöden i spelaren ovan.

R.I.P.