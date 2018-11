Caitlyn Jenners hus står i lågor – brinner ner till grunden

Det råder massiva skogsbränder i Kalifornien just nu och flera människor tvingas att lämna sitt hem för att komma undan de enorma eldslågorna.

En av alla som flyr sina hem är "Kardashians"-stjärnan Caitlyn Jenner, rapporterar The Mirror.

Enligt de uppgifter som The Mirror ska ha fått brinner Jenners hus i Malibu ner till grunden i den pågående branden.

Värderat till flera miljoner

Jenners hus som ligger bland Malibu-kullarna är i samma område som branden just nu är utom kontroll i. Huset, som har både pool och flera terrasser, har varit värderat till flera miljoner pund och hon har bott där sedan 2015, skriver The Mirror.

Hanterat naturkatastrofer tidigare

Det är inte första gången som Jenner och hennes hus drabbas av naturkatastrofer. Förra året slets taket på huset loss när vindarna nådde 26,8 meter per sekund. Men denna gång ser det mörkare ut, något som inte går att räddas, enligt de uppgifter som The Mirror har fått.

Familjen i säkerhet

Flera från "Keeping up with the Kardashians"-familjen har behövt att fly från sina hem. Bland annat Kim Kardashian West, hennes man Kanye West och deras tre barn, Saint West, North West och Chicago West.

Under fredagskvällen lade hon ut en bild på branden på sin Instagram-story.

"Be för Calabasas. Hade precis kommit hem och jag har en timma på mig att packa och evakuera från vårt hem. Jag ber att alla är säkra", skriver hon på Instagram.

Kim lade under fredagskvällen ut en film på branden på sin Instagram-story. Bildkälla: kimkardashian/Instagram

