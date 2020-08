Alexander Pärleros ärliga ord om Paolo Roberto

Den 15 maj slog Norrmalmspolisen och människohandelsgruppen vid polisens nationella operativa avdelning till med en razzia. Utanför en lägenhet på den exklusiva adressen Grevgatan 10 på Östermalm i Stockholm så greps Paolo Roberto, 51.

Detta då han för 1 500 kronor köpt sex av en kvinna från ett av "Europas fattigaste länder".

Paolo kan ha gjort sig skyldig till oaktsam våldtäkt, något som nu ska utredas av åklagare. Det är ett brott vars maxstraff är fyra års fängelse.

I en intervju med TV4:s Jenny Strömstedt så erkände Paolo Roberto att han har köpt sex. Bildkälla: TV4

Paolo Roberto fick sparken från i princip alla sina jobb. Han fick sparken från TV4 och radiokanalen Rix FM bröt samarbetet. K-Rauta har avslutat sin kampanj med Paolo, och även hotellet Körunda Golf- och konferenshotell har stoppat allt samarbete med Paolo.

En rad kända profiler har också valt att ta avstånd från det Paolo gjort och händelsen har minst sagt varit en het potatis bland både kända profiler och vanligt folk.



"Alla förtjänar en andra chans"

Entreprenören Alexander Pärleros gästade nyligen podden "Under femton" där han diskuterade framgång, uppväxt och offentlighet. De kom då in på att Alexander och hans fru Ida Warg är offentliga personer som ofta får ta emot en del kritik. Men ämnet gled sedan vidare in på Paolo Roberto.

Alexander tillsammans med frun Ida. Bildkälla: Stella Pictures

– Paolo Roberto har ju varit med i din podcast och blev ett av de mest lyssnade avsnitten. Hur tänker du kring att en offentlig person kan gå från toppen till botten under loppet av en natt?, frågar Henric Smolak.

– Det som skedde var ju hemskt och det är ju inte rätt någonstans. Det är ju ett exempel på vad som kan ske om man är offentlig och göt ett mega-felsteg. Då får du stå till svars för dina handlingar, säger Pärleros.

Henrik frågar då om Pärleros om Paolo kom varandra nära.

– Vi har aldrig umgåtts på fritiden. Men han har varit med tre gånger i min podd, dock är de avsnitten borttagna nu. Det är för att detta är en av mina viktiga frågor. Man ska behandla kvinnor väl och det ska vara jämställt och jag tycker att det där var väldigt fel, vilket han själv sagt, säger Pärleros.

Pärleros har nu tagit bort avsnitten med Paolo. Bildkälla: Stella Pictures

– Men alla människor förtjänar en andra chans, utöver vid vissa brutala mord och så vidare. Man kan inte bedömas resten av sitt liv av en enskild handling. Inte av en dålig handling, precis som att man inte kan bedömas av en enda bra handling. Jag tycker att man varje dag får försöka att se till att den här dagen blir bra och varje dag försöka behandla alla människor väl. Du är inte bättre än din senaste handling. Jag hoppas att han lär sig av detta och kommer tillbaka starkare och med bra värdering. Till och med kanske att han engagerar sig i frågan och gör någonting i det, avslutar han.