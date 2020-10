Anna Book, 50, hänger för tillfället hemma i covid-19-karantän. Det var under förra veckan Anna testade positivt efter att ha känt sig förkyld. Under en livevideo berättade hon dock att hon under omständigheterna mår okej.

Utöver att sända live på Instagram har Anna även publicerat lite bilder. Bland annat så la hon upp en bild på sin middag som dottern Felicia Book hade lagat.

"Så vansinnigt duktig", skrev Anna. Bildkälla: annatoledanobook/Instagram

Problemet var bara att maträtten var lagad från ett recept som är framtrollat av den svenska mästerkocken Jennie Walldén. Vilket Annas följare var snabba med att påpeka. Jennie själv kommenterade att det var hennes recept som även gick att hitta på henne Instagram, några dagar bakåt i tiden.

Jennie gick själv in och kommenterade. Bildkälla: annatoledanobookinstagram

Anna skrev till sina följare att receptet inte var snarlikt då Felicia adderat en chilimayo. Bildkälla: annatoledanobook/Instagram

Anna försvarade sig då med att Felicia även komponerat en helt egen chilimajonäs till rätten, gjord på majonnäs, srirachasås och vatten.

Dagen efter kliande det i fingrarna för Anna – som publicerade ännu en bild som svar på följarnas kritik.

"Så att ingen blir kränkt"

Denna gång la hon upp en bild på en omelett. Till denna bild skrev Anna en övertydlig text där hon berättade om omelettens ursprung. ”Jag hoppas ingen blir kränkt av denna text” , avslutade hon.

"Vet tyvärr inte vem som äger rättigheterna till det receptet".Bildkälla: annatoledanobook/Instagram

En följare ansåg att Anna har lite svårt att släppa saker. Men då var hon snabb med att svara.Bildkälla: annatoledanobook/Instagram

Kommentarerna fortsätter. Bildkälla:annatoledanobook/Instagram

Många följare skrev att de blev sugna på omelett av Annas bild, men då svarade hon snabbt och markerande att man inte skulle glömma att "ge cred till den personen som kom på receptet" i risk att bli "hånad, mobbad och lynchad".