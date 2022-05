Vad tycker Ex on the beach-Julias nya pojkvän om att hon arbetar med OnlyFans?

Ex on the beach-profilen Julia Markham är upp över öronen förälskad. Men vad tycker hennes partner om att hon arbetar med OnlyFans?

OnlyFans har funnits i cirka fem år och tjänsten har kommit att bli en het potatis och riktig vattendelare. OnlyFans tillåter i princip vem som helst att publicera lite vad som helst och de fria tyglarna har idag genererat till en stor andel pornografiskt innehåll på sajten, vilket blivit väldigt omdiskuterat. SVT har nyligen släppt dokumentären "Pornfluencers" där olika röster pratar om att plattformen är en port för unga kvinnor att sugas in i porrindustrin. Idag har flera svenska kändisar anslutit sig till sajten och fenomenet har spridits som en löpeld i landet. Extra vanligt har det blivit bland dokusåpadeltagare. En av de som hoppat på tåget är Ex on the beach-profilen Julia Markham, 27. Julia Markham försörjer sig bland annat på sin OnlyFans-sida. Bildkälla: juliamarkhams/Instagram På Julias Instagram har hon öppet diskuterat sin OnlyFans-sida och att det huvudsakligen är på det hon försörjer sig på idag. – Jag säger inte att jag är en förebild och jag har ofta påpekat att jag inte tycker att ni ska skaffa OnlyFans. Men jag har det och trivs bra med det, har hon tidigare sagt på sin story. Vad tycker Julia Markam pojkvän om hennes OnlyFans? Julia har nyligen träffat en ny pojkvän vid namn Jake Pastrich. Paret ser ut att vara så där typiskt nykära och kan inte hålla tassarna borta från varandra.

Under tisdagen höll hon en frågestund där följare frågade hur Jake känner kring att Julia försörjer sig på OnlyFans. Julia berättar om sin sida gosavage. Bildkälla: juliamarkhams/Instagram "Jake är min största supporter i livet och därmed min privata sida goesavage. Han hjälper mig att ta bilder, kommer med idéer till nya teman och så vidare. Vi är ett riktigt dreamteam, kan inte förstå att han är min (speciellt på morgonen). Äckligt mycket kärlek nu", svarade hon.