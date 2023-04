Här avslöjas den sjuka kopplingen mellan Zoe-Fey Brown och Bianca Ingrosso: "Han slog henne på rumpan"

Det är få där ute som missat att Oliver Ingrosso och innepinnen Zoe-Fay Brown ska bli föräldrar. Det hade börjat tisslas och tasslas om det hela lite överallt vilket gjorde att Oliver slutligen valde att berätta om det hela i Ellinor Löfgren och Melina Criborns podcast “Inga beiga morsor”.

I samma podd berättade även Oliver att han och Zoe inte ännu vet könet men att de redan bestämt namn.

– Den ska heta Obi efter Obi wan kenobi. När jag var liten hade jag typ två idoler, det var Batman och Obi wan kenobi. När jag sa det till Zoe första gången så sa hon ja, berättar han och fortsätter:

– Jag trodde hon skulle rata det rakt av. Men hon sa ”Ja på en tjej”, jag bara ”Vad i helvete pratar du om egentligen” sen tänkte jag på det i två minuter och bara.... ja, det är typ ännu bättre på en tjej, berättar Oliver.

Men vem är då Zoe och hur träffades hon och Oliver?

Zoe är 29 år gammal och bor i Stockholm. På sociala medier följs hon av familjen Wahlgren/Ingrosso men har hittills inte synts så flitigt på varken inlägg eller stories. Hur parets vägar korsades är fortfarande oklart.

Det som väldigt få vet om är att Zoe och Olivers syster Bianca Ingrosso har en koppling utöver Oliver. Och det hela har med en gammal Paradise Hotel-deltagare att göra.

Zoe-Fay och Bianca Ingrossos sjuka koppling

Det var nämligen året 2017 som Zoe befann sig på en stor Halloweenfest som ägde rum på Berns. Festen var väldigt influencertät och många av Stockholms tv-profiler var inbjudna.

En av dem var Paradise Hotel-deltagaren Eric Hagberg som varit med i både Paradise Hotel och Ex on the beach.

Eric Hagberg. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

Zoe och hennes kompis skulle ta en bild i en soffa, och samtidigt som de gör sig redo för bilden så gick Eric fram och gav henne en smäll över rumpan med sin hand. Det hela filmades och slängdes snabbt ut på sociala medier,



På filmen syns även att Zoe vände sig mot Eric och frågade vad han höll på med.

Händelsen fångades på film. Bildkälla: Snapchat

– ”Slog du mig precis på rumpan?”, frågade jag. Han nekade bara och försökte bara vifta bort mig. Jag gav honom en lavett då, berättade hon för då Nyheter24.



Zoes kompis hämtade sedan en vakt som snabbt slängde ut Eric från Berns. Hon skrev sedan ut om det som hade hänt på sin Facebooksida. Någonting Eric då valde att svara på.

Eric valde att inte kommentera händelsen vidare.

Erics svar. Bildkälla: Facebook

Bianca Ingrossos romans med Eric Hagberg

2019 höll Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf en livepodd i Globen där det både var artister som uppträdde och hemligheter som berättades.



Ett av segmenten under livepodden var att Alice och Bianca skulle ställa frågor till varandra som deras vänner skrivit.

– Har du legat med Eric Hagberg?, frågade Alice varpå publiken började skrika och Bianca kröp ihop i sin stol.

Tjejerna bjöd på en hel del smask. Bildkälla: Dplay

Eric dök sedan upp på en helskärm och gav en hälsning:

– Okej jag trodde aldrig att jag skulle säga det på det här viset men, det har hänt, jag hoppas ni får en riktigt trevlig kväll i Globen och en sak till. Bianca, nästa gång föredrar jag lampan tänd.

Eric slog med andra ord en tjej på rumpan, en tjej som sedan skulle bli tillsammans med brorsan till tjejen han hade en romans med.

Världen är sannerligen liten.