Phillipe Cohen råkade publicera "snoppbild": "En redig pjäs"

Det var i somras som Bianca Ingrosso, 27, och Phillipe Cohen, 28, gick ut med att de gjort slut.

Paret som träffades som 16 och 17-åringar har gjort slut närmare sex-sju gånger vilket Bianca bland annat berättade om i podden "Två meter dumheter". Det hela spelades in under en festkväll på Way out west.

– Jag kan säga att det är sjukt mycket snygga människor här, hör man Bianca Ingrosso säga.

Bianca och Phillipe var tillsammans under många år. Bildkälla: Stella Pictures

– Alltså för er som inte vet, Bianca is single and ready to fucking mingle, svarar Emilio Araya.

– And horny, horny, fyllde den, alltid lika bjussiga Bibbz i.

Bianca har efter det berättat att hon dejtat och haft några "hemsläp" men att hon inte träffar någon seriöst.

Bianca Ingrosso: Christine Olsson/TT

Phillipe Cohen har i sin tur legat lågt med sina uttalanden kring relationen och mest knegat på med sin nya restaurang Posto som ligger i centrala Stockholm.



I podden "Sanning & Konsekvens" kunde det dock avslöjas att han varit ute på en romantisk dejt på en restaurang ute i Stockholm.

– Nej men Phillipe Cohen var ju på dejt på en Stureplanskrog kan vi säga, och det blev hångel. Han var på dejt med en tjej då. Vi vet hur gammal hon är och det var ingen 50-åring och inte någon tonåring, berättade Quetzala i podden.

Hur dejten slutade kan du lyssna på i Nyheter24: Sanning & Konsekvens.



Men nu har en annan sak uppmärksammats kring Phillipe. Nämligen en bild på hans Instagram.

Phillipe Cohen chockade följarna med "penisbild"

Det går sannerligen bra för Phillipe som både driver restaurangen "TED" samt restaurangen Posto. På sin Instagram publicerar han titt som tätt bilder med erbjudanden och menyer från restaurangen. Men en bild utmärkte sig betydligt mer än de andra.

Detta då det längst ned på bilden ser ut att vara en.... ja...

Kommentarerna. Bildkälla: posto.pasta/Instagram

Penis.

Många av följarna skämtar nu friskt om det hela.

"Fick typ ångest första två sekunderna"

"Det hade varit en skaplig pjäs"