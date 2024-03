Polo Roberto chockas av det hans son gjort med sitt utseende

Livet rullar på för Paolo Roberto. Paolo knegar i skrivande stund på en restaurang i Sundbyverg Stoholm där man kan gå för att få sig en läcker pasta, lite chark eller andra smårätter.

Paolo Robertos första ord om tjejkvällarna på nya restaurangen

Paolo Roberto knegar på. Bildkälla: 1paolo2/Instagram

"Det blir Il posto Da Paolo. Menyn blir full size magisk. Vi blir först i Sverige med en hemlig rätt! Här kommer vi köra all in och öppet alla dagar från 11.00 till sent . Jag kommer vara på plats och ser fram emot att träffa er alla och servera er mat gjord med kärlek", skrev han på sin X.

Folk undrar vad som hänt med Paolo Robertos ansikte

Nyligen så blev han kritiserad på sociala medier efter att restaurangen anordnat en så kallad "ladies night".

På restaurangen kommer det att vankas tjejkväll varje tisdag. Bildkälla: Il Posto Da Paolo

Några av reaktionerna löd på följande sätt:



"Jag har extremt svårt att tro att han höll käften 2018 när sverige hade sin första FESTIVAL för endast kvinnor........ Det var ett jävla liv från sådana män som han"

"Jo, det måste vara ett skämt"

"Äh, fy fan vad sunkigt!"

Paolo Roberto avslöjar sitt nya jobb: "Nu smäller det"

Men men, Paolo Roberto ser ut att skratta både hela vägen till banken och restaurangen trots kritiken.

Men ännu ett skratt – det fick han när han kom hem och fick syn på sin son Enzo. Han såg nämligen inte ut som han brukar.

Paolo Robertos son ser inte ut som han brukar

Enzo och hans vänner hade nämligen rakat av allt hår på Enzos huvud – men sparat två små horn.

"Haha vad fan har du gjort", skrattade Paolo Roberto när han fick syn på sonen.

Enzo Roberto. Bildkälla: 1paolo2/Instagram

"Enzo Roberto rycker in imorgon", skrev Paolo till bilden där han filmat hornen på sonens huvud.