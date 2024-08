Hannah Graaf öppnar upp om dotterns sjukdom: "Höll på att dö"

Det var för cirka 30 år sedan som Hannah Graaf tillsammans med sin syster Magdalena Graaf slog igenom med hiten "You got what I want" som än i dag spelas på nattklubbar, studentflak och hemmafester.

Hannah och Magdalena Graaf. Bildkälla: Jack Mikrut

I samma veva som låten så dök Graaf-systrarna även upp i herrmagsin som Slitz och Café och de syntes ute på röda mattor och mingel tillsammans med resten av den svenska kändiseliten.



Men livet har inte bara varit glitter och glamour.

I en öppen och ärlig intervju med Aftonbladet väljer nu Hannah att berätta om hur livet varit de senaste åren.



Hannah har idag sonen William tillsammans med musikproducenten Andreas Carlsson, sonen Mio med Daniel Boudal samt döttrarna Liv och Vida med Peter Karyd. Att ha barn med olika män är någonting som människor alltid tyckt till om vilket Hannah nu berättar att hon tyckt varit jobbigt.

– Jag var otroligt känslig och tyckte det där var jättejobbigt. Jag har varit en sådan person som inte bara kan borsta av mig saker, det sätter sig, berättade hon.

Hannah Graaf berättar om dotterns sjukdom

Någonting annat som påverkat Hannah och familjen starkt är att en av hennes döttrar blev allvarligt sjuk vilket gjort att familjen under två års tid fått bo på sjukhus till och från.

– Jag har haft ett svårt sjukt barn och vi har bott på sjukhus fram och tillbaka i två år. Det har varit heldygnsvård, men nu har hälsan äntligen återvänt. Jag tackar Gud varje dag, berättar hon för Aftonbladet.

På sin Instagram postade Hannah nyligen ett inlägg som visar henne tillsammans med en av döttrarna där hon skrev "Kärleken den kärleken".

Inlägget svämmade sedan över med hjärt-emojis från följare.

Starkt och fint!