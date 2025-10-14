Artisten ringde upp äldre kvinnor och började samtalen med några specifika ord för att lyckas lura dem på uppemot en miljon kronor.

I november och december 2024 började allt fler polisanmälningar att komma in från äldre kvinnor runt om i landet. Kvinnorna berättade om samtal som nästan var identiska vilket snabbt fick polisen att förstå att det hela handlade om en organiserad liga.

I ett hus som var en central punkt för den organiserade brottsligheten – där bodde en känd Melodifestivalen-profil som varit en del av härvan.

Innan ligan toga av polisen lyckades de lura de äldre kvinnorna på närmre en miljon kronor.

Melodifestivalen-artist döms

Men ni februari fick det hela ett abrupt slut då ligan greps och flera av gärningsmännen häktades.