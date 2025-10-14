Nyheter24
Melodifestivalen-artist döms – lurade äldre kvinnor

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 10:46
Melodifestivalen-profilen döms.
Melodifestivalen-profilen döms. Foto: Anders Wiklund/TT

Artisten ringde upp äldre kvinnor och började samtalen med några specifika ord för att lyckas lura dem på uppemot en miljon kronor.

I november och december 2024 började allt fler polisanmälningar att komma in från äldre kvinnor runt om i landet. Kvinnorna berättade om samtal som nästan var identiska vilket snabbt fick polisen att förstå att det hela handlade om en organiserad liga.

I ett hus som var en central punkt för den organiserade brottsligheten – där bodde en känd Melodifestivalen-profil som varit en del av härvan. 

Innan ligan toga av polisen lyckades de lura de äldre kvinnorna på närmre en miljon kronor.

Melodifestivalen-artist döms

Men ni februari fick det hela ett abrupt slut då ligan greps och flera av gärningsmännen häktades. 

I oktober föll domen: Alla medlemmar i ligan dömdes mot sitt nekande till fleråriga fängelsestraff. Melodifestivalen-artisten dömdes till ett år och tre månaders fängelse för tre grova bedrägerier och ett försök till grovt bedrägeri.

Senaste nytt
