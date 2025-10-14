I november och december 2024 började allt fler polisanmälningar att komma in från äldre kvinnor runt om i landet. Kvinnorna berättade om samtal som nästan var identiska vilket snabbt fick polisen att förstå att det hela handlade om en organiserad liga.
I ett hus som var en central punkt för den organiserade brottsligheten – där bodde en känd Melodifestivalen-profil som varit en del av härvan.
Innan ligan toga av polisen lyckades de lura de äldre kvinnorna på närmre en miljon kronor.
Melodifestivalen-artist döms
Men ni februari fick det hela ett abrupt slut då ligan greps och flera av gärningsmännen häktades.
I oktober föll domen: Alla medlemmar i ligan dömdes mot sitt nekande till fleråriga fängelsestraff. Melodifestivalen-artisten dömdes till ett år och tre månaders fängelse för tre grova bedrägerier och ett försök till grovt bedrägeri.