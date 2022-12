"Grevinnan och betjänten" får nytt liv

I "Grevinnan och betjänten" från 1963 håller den förmögna damen Miss Sophie (May Warden) middagsbjudning i närvaro – eller frånvaro – av idel avlidna gäster. Hennes butler James (Freddie Frinton) tvingas dricka gästernas glas och blir allt fullare ju längre tillställningen pågår.

— När jag var barn funderade jag alltid på varför de fyra männen inte satt vid bordet, och hur de kunde tänkas se ut, säger den nya seriens producent och manusförfattare Tommy Wosch.

"Grevinnan och betjänten" heter i original "Dinner for one" och den nya serien, "Dinner for five", utspelas 1921 på ett gods i Sussex. Den förmögna och ogifta Miss Sophie är här 39 år och uppvaktas av fem friare: den preussiske militären amiral von Schneider, äventyraren Sir Toby, den franske livsnjutaren Pommeroy, kolonisatören Winterbottom och sist men inte minst James, som är son till godsets ägare.

Det tyska produktionsbolaget UFA ska producera den nya serien, som börjar filmas nästa år.

— Det är förstås en dröm att få producera en nyårsklassiker för hela familjen, säger Tommy Wosch.

"Grevinnan och betjänten" är ett stående inslag i SVT:s nyårsfirande, som sänts sedan 1969. Sketchen har i årtionden varit enormt populär i Tyskland, Skandinavien och Baltikum.

Den skrevs ursprungligen av den brittiske författaren Laurie Wylie redan på 1920-talet, och på 1940-talet införlivade komikern Freddie Frinton sketchen i sina scenframträdanden. 1963 spelades en 15 minuter lång tv-version av sketchen in i Tyskland. En elva minuter lång version – den som visas i Skandinavien – spelades in i Schweiz.