Golden Globe tillbaka med glitter och glamour

Vinnare:

Bästa kvinnliga skådespelare (musikal eller komedi): Michelle Yeoh ("Everything everywhere all at once").

Bästa manliga skådespelare (musikal eller komedi): Colin Farrell ("The banshees of Inisherin").

Bästa kvinnliga biroll i spelfilm: Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda forever").

Bästa manliga biroll i spelfilm: Ke Huy Quan, ("Everything everywhere all at once")

Bästa originallåt i spelfilm: "Naatu Naatu" ("RRR") — Kala Bhairava, M M Keeravani, Rahul Sipligunj.

Nominerade:

Bästa film (drama): "Avatar: The way of water", "Elvis", "The Fabelmans", "Tár", "Top gun: Maverick".

Bästa film (musikal eller komedi): "Babylon", "The banshees of Inisherin", "Everything everywhere all at once", "Glass onion: A knives out mystery", "Triangle of sadness".

Bästa manliga skådespelare (dramaserie): Jeff Bridges ("The old man”), Kevin Costner ("Yellowstone"), Diego Luna ("Andor"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Adam Scott ("Severance").

Bästa kvinnliga skådespelare (dramaserie): Emma D’Arcy ("House of the dragon"), Laura Linney ("Ozark"), Imelda Staunton ("The crown"), Hilary Swank ("Alaska daily"), Zendaya ("Euphoria").

Bästa regissör: James Cameron ("Avatar: The way of water"), Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Everything everywhere all at once"), Baz Luhrmann ("Elvis"), Martin McDonagh ("The banshees of Inisherin"), Steven Spielberg ("The Fabelmans").

Bästa kvinnliga skådespelare (dramafilm): Cate Blanchett ("Tár"), Olivia Colman ("Empire of light"), Viola Davis ("The woman king"), Ana de Armas ("Blonde"), Michelle Williams ("The Fabelmans").

Bästa manliga skådespelare (dramafilm): Austin Butler ("Elvis"), Brendan Fraser ("The whale"), Hugh Jackman ("The son"), Bill Nighy ("Living"), Jeremy Pope ("The inspection").