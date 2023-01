Artisten Doris Svensson, mest känd för hitlåten ”Did you give the world some love today baby”, är död. Sångerskan avled 75 år gammal efter en tids sjukdom på ett äldreboende i Göteborg i söndags, skriver Göteborgs-Posten.

Under sin karriär var hon känd enbart som "Doris" och sjöng under 1960-talet bland annat med rockbanden Strangers, Paces och Plums. Doris valdes in i Swedish Music Hall of Fame 2018.