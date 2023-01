Taube och Wollter hyllas på Guldbaggegalan

Fakta: Och de nominerade är... Bästa film: "Boy from heaven", "Comedy queen", "Historjá – Stygn för Sápmi", "Jag är Zlatan", "Triangle of sadness". Bästa regi: Sanna Lenken, "Comedy queen", Tarik Saleh, "Boy from heaven", Jens Sjögren, "Jag är Zlatan", Ruben Östlund, "Triangle of sadness". Bästa kvinnliga huvudroll: Sigrid Johnson, "Comedy queen", Bahar Pars, "Maya Nilo (Laura)", Vera Vitali, "Länge leve Bonusfamiljen", Katia Winter, "Året jag slutade prestera och började onanera". Bästa manliga huvudroll: Tawfeek Barhom, "Boy from heaven", Granit Rushiti, "Jag är Zlatan", Oscar Töringe, "Comedy queen", Sven Wollter, "Dag för dag". Bästa kvinnliga biroll: Dolly de Leon, "Triangle of sadness", Marika Lindström, "Bränn alla mina brev", Liv Mjönes, "Tack för senast", Carla Sehn, "Stammisar". Bästa manliga biroll: Håkan Bengtsson, "Jag är Zlatan", Zlatko Buric, "Triangle of sadness", Fares Fares, "Boy from heaven", Sten Ljunggren, "Bränn alla mina brev". Bästa manus: Tarik Saleh, "Boy from heaven", David Lagercrantz och Jakob Beckman, "Jag är Zlatan", Lovisa Sirén och Peter Modestij, "Maya Nilo (Laura)", Ruben Östlund, "Triangle of sadness". Bästa kortfilm: "Dansa min docka", "Historien om Bodri", "Little to big". Bästa dokumentärfilm: "Döttrar", "Historjá – Stygn för Sápmi", "Nelly & Nadine", "The scars of Ali Boulala". Guldbaggegalans publikpris: "Feed", "Jag är Zlatan", "Ufo Sweden".

Guldbaggegalan i kväll ser på förhand ut att bli en kamp om de finaste priserna mellan regissörerna Ruben Östlund och Tarik Saleh vars filmer "Triangle of sadness" respektive "Boy from heaven" har kammat hem utmärkelser över hela världen under året som gått.

Parisa Amiri leder galan från Cirkus i Stockholm. Pressbild.

— Det är givetvis spännande att vi återigen får en duell mellan två av Sveriges främsta mästarregissörer, Tarik Saleh och Ruben Östlund, säger galans värd Parisa Amiri, som påminner om att det inte första gången:

— 2018 gick ju Tarik segrande ur den med ”Nile Hilton incident”.

2018 fick Salehs film fem Guldbaggar, medan Östlunds fick nöja sig med två för "The square". Båda regissörerna inväntar dessutom med spänning nomineringarna till Oscarsgalan som presenteras på tisdag eftermiddag i Hollywood.

Vid sidan av Tarik Saleh och Ruben Östlund kommer två stora skådespelargiganter som lämnat oss att få stort utrymme på den tv-sända galan från Cirkus i Stockholm.

Helen Sjöholm, Anna Stadling och Albin Lee Meldau kommer att framföra en musikalisk hyllning till Sven-Bertil Taube, som avled i november. Förutom sina framgångar som sångare hade Taube även en drygt 50 år lång skådespelarkarriär, däribland i internationella storfilmen "Örnen har landat".

Tabue fick två Guldbaggar, för "Händerna" 1995 och "En enkel till Antibes" 2012, båda filmerna i regi av Richard Hobert.

Sven Wollter kan få en postum Guldbagge. Arkivbild.

Sven Wollter avled i november 2020 i sviterna av covid-19, men är nominerad för sin insats i filmen "Dag för dag", en film som blev försenad på grund av pandemin och släpptes på en strömningstjänst först i fjol.

Även Wollter har två Guldbaggar sedan tidigare.

Guldbaggegalan sänds 20.00 i SVT1, men stjärnornas ankomst på röda mattan och förgalan, där ett antal priser delas ut, sänds i SVT Play med start 17.00.