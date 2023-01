I kväll gör P3 Guld comeback

Guldmicken:

Cleo, Daniela Rathana, Håkan Hellström, Thomas Stenström, Viagra Boys, Victor Leksell, Yung Lean, Zara Larsson.

Framtidens artist:

23, Casper The Ghost, Discrete, Gerd, L1na, Miynt, Paula Jivén, Stella Explorer.

Årets artist/grupp:

Ant Wan, First Aid Kit, Ghost, Hooja, Swedish House Mafia, Tove Lo, Veronica Maggio, Yung Lean.

Årets album:

Axel Boman – "Luz/Quest for fire", Cleo – "Missaoui", Deki Alem – "Among heads", Jonathan Johansson – "Om vi får leva", Miriam Bryant – "Ps jag hatar dig", Swedish House Mafia – "Paradise again", Tove Lo – "Dirt femme", Viagra Boys – "Cave world".

Årets låt:

Alesso & Zara Larsson – "Words ", Hannes & Waterbaby – "Stockholmsvy", Jireel – "Mano", Miss Li – "X", Neiked (Mae Muller, Polo G) – "Better days", Olivia Lobato – "Syrener", Tove Lo – "No one dies from love", Victor Leksell & Einár – "Din låt".