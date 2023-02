Beyoncé mest prisade Grammyartisten

Vinnare:

Bästa traditionella r'n'b-framträdande: Beyoncé: "Plastic off the sofa"

Bästa metal-framträdande: Ozzy Osbourne ft. Tony Iommi: "Degradation rules"

Bästa spelmusik: Stephanie Economou: "Assassin's creed valhalla: Dawn of ragnarök"

Bästa framträdande av duo eller popgrupp: Sam Smith & Kim Petras: "Unholy"

Nominerade:

Årets skiva

Abba: Don't shut me down", Adele: "Easy on me", Beyoncé: "Break my soul", Brandi Carlile ft. Lucius: "You and me on the rock", Doja Cat: "Woman", Harry Styles: "As it was", Kendrick Lamar: "The heart part 5", Lizzo: "About damn time", Mary J Blige: "Good morning gorgeous", Steve Lacy: "Bad habit"

Årets album

Abba: "Voyage", Adele: "30", Bad Bunny: "Un verano sin ti", Beyoncé: "Renaissance", Brandi Carlile: "In these silent days", Coldplay: "Music of the spheres", Harry Styles: "Harry’s house", Kendrick Lamar: "Mr Morale & The big steppers", Lizzo: "Special", Mary J Blige: "Good morning gorgeous"

Årets popalbum

Abba: "Voyage", Adele: "30", Coldplay: "Music of the spheres", Harry Styles: "Harry’s house", Lizzo: "Special"