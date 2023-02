Östlund kammar noll på Baftagalan

Filmen var nominerad i kategorierna för bästa originalmanus och rollsättning, priser som i stället gick till Martin McDonagh för “The banshees of Inisherin” respektive Nikki Barrett och Denise Chamian för "Elvis", rapporterar Variety.

Även skådespelaren Dolly De Leon hade vinstchans, i kategorin bästa kvinnliga biroll för sin insats i just "Triangle of sadness". Där var det Kerry Condon som mottog pris för sin roll i “The banshees of Inisherin”.

Ytterligare en vinstchans med svenskkoppling fanns i kategorin som prisar den bästa debutfilmen av en brittisk manusförfattare, regissör eller producent. Där var den svenskfödda filmskaparen Marie Lidén nominerad för sin film "Electric malady", men det blev Charlotte Wells som prisades för filmen "Aftersun".

Totalt är Netflix tyska filmatisering av "På västfronten intet nytt" den film som fått flest nomineringar: 14 stycken. Det gör den till den en av de två icke engelskspråkiga filmer som fått flest Baftanomineringar genom tiderna – Ang Lees "Crouching tiger, hidden dragons" hade lika många år 2001.

Baftagalan arrangeras av den brittiska filmakademin.