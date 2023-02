Rihanna slår strömingsrekord

Tidigare har hon passerat 100 miljoner strömningar endast en gång, 2016 när hennes förra studioalbum "Anti" just släppts. Då landade antalet på cirka 101 miljoner gånger.

Bland de mest strömmade låtarna syns "Umbrella", "Lift me up", "Diamonds" och "Love on the brain".

Försäljningen av Rihannas album steg också med 338 procent och med 433 procent för hennes musik digitalt.