Loreen vidare – trots att bidraget avbröts

1. Kiana – "Where did you go"

099-908 01 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 01 (3:60 kronor per röst).

2. Signe & Hjördis – "Edelweiss"

099-908 02 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 02 (3:60 kronor per röst).

3. Smash Into Pieces – "Six feet under"

099-908 03 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 03 (3:60 kronor per röst).

4. Mariette – "One day"

099-908 04 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 04 (3:60 kronor per röst).

5. Emil Henrohn – "Mera mera mera"

099-908 05 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 05 (3:60 kronor per röst).

6. Axel Schylström – "Gorgeous"

099-908 06 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 06 (3:60 kronor per röst).

7. Loreen – "Tattoo"

099-908 07 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 07 (3:60 kronor per röst).