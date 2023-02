Pophumorns mästare"Weird Al" till Sverige

Fakta: "Weird Al" Yankovic Namn: Alfred "Weird Al" Yankovic Född: 23 oktober 1959 i Kalifornien Karriär: Började som tonåring att skicka in hemgjorda band till radioprogrammet "Dr Demento show" som spelade humor- och parodisånger. Fick senare ett skivkontrakt med Scotti Bros och har gett ut ett tjugotal album där han ofta parodierar kända popartisters låtar. Han har sålt mer än 12 miljoner album och vunnit fem Grammys. Aktuell: Spelar på Cirkus i Stockholm onsdag den 1 mars.

Han förväntar sig ingen jättepublik till Cirkus i Stockholm på onsdag. Inte som i hemlandet USA där "Weird Al" Yankovic har turnerat för utsålda arenor under stora delar av 2022.

— Vi har en mindre publik här i Europa, ungefär som när vi först började spela. Det är lite mer av en utmaning, men de som dyker upp är väldigt glada över att se oss. Några av dem har bokstavligen väntat i årtionden på att vi ska spela här, säger artisten på telefon från Danmark.

Enda orosmomentet är att rösten så här i slutet av ett snart årslångt turnerande börjar vara på upphällningen och Yankovic hushållar med resurserna genom att försöka hålla sig så tyst som möjligt mellan konserterna.

TT: Hur går det det?

— Tja, det ligger ganska långt ifrån min natur, men omgivningen tycker att det är skönt.

Alfred "Weird Al" Yankovic har sedan början av 1980-talet främst gjort sig känd för sina parodiska tolkningar av andra artisters hits. Han har bland annat gjort om Madonnas "Like a virgin" till "Like a surgeon", Michael Jacksons "Bad" till "Fat" och Queens "Another one bites the dust" till "Another one rides the bus".

Han är den mest sålda musikkomediartisten genom tiderna, femfaldigt Grammisbelönad och något av en ikon i USA.

Intim show

Senaste – och för övrigt enda – gången som "Weird Al" Yankovic besökte Sverige var 2015 när han spelade på Gröna Lund. Nu är det en betydligt mer avskalad föreställning – med det allt annat än smidiga namnet "The unfortunate return of the ridiculously self-indulgent ill-advised vanity tour" ungefär "Den olycksaliga återkomsten av den löjligt självöverseende och ogenomtänkta fåfänga-turnén" – som väntar publiken.

— Namnet är en varning eftersom det inte är vår vanliga show. Normalt gör vi en stor multimediaföreställning med kostymbyten och rekvisita där vi spelar alla hits. Den här showen är något helt annat, ärligt talat är den nog mer för hardcore-fansen...

— Det är jag och mitt band, samma band som jag alltid har haft, och vi går bara ut på scenen och sätter oss på pallar och spelar våra låtar. Och så pratar jag med publiken, säger "Weird Al" Yankovic.

Hans liv blir film

Turnélivet passar artisten som hand i handske även om han medger att han så smått börjar längta hem. Efter Europa står Australien och Hawaii på programmet innan det är dags att sätta punkt.

— Att uppträda live är min favoritdel av arbetsbeskrivningen. Det är enda gången som jag får den omedelbara tillfredsställelsen av en reaktion från publiken. Jag har haft samma band i 40 år, vi är som en liten familj som njuter av varandras sällskap och det är alltid kul att se nya platser, säger han.

Daniel Radcliffe som komediartisten Alfred "Weird Al" Yankovic. Pressbild.

2022 var ett händelserikt år för den 63-årige musikern och satirikern, som förutom att ge sig ut på världsturné också fick se sitt liv bli film.

— Ja, vem kunde ha förutspått något sådant? Det stod inte på min bingobricka för 2022. Det är en overklig upplevelse, men jag är väldigt nöjd med hur den blev.

"Weird: The Al Yankovic story" är ett slags parodi på en filmbiografi och ska enligt beskrivningen "skildra varje aspekt av Yankovics liv, från hans snabba väg till berömmelse till hans heta kändisförälskelser och beryktat depraverade livsstil".

Radcliffe rätt

Filmen, gjord direkt för tv, är regisserad av Eric Appel och i rollistan finns bland andra Rainn Wilson och Evan Rachel Wood som spelar Madonna. Yankovic porträtteras av Harry Potter-skådespelaren Daniel Radcliffe.

— Jag har alltid varit ett stort fan av Daniels arbete. Vi behövde någon som både är en skicklig komisk skådespelare och som kunde "sätta" de dramatiska ögonblicken – och det gjorde han verkligen, säger "Weird Al" Yankovic.

Evan Rachel Wood spelar Madonna som i filmen har en relation med den unge "Weird Al" Yankovic. Arkivbild.

En "trailer" för en filmbiografi om "Weird Al" Yankovic dök upp redan 2010 på humorplattformen "Funny or die". Yankovic visade trailern på sina konserter vilket gjorde att fansen började undra när filmen egentligen skulle komma.

— Nio år senare sade jag till Eric att vi borde ta tag i de här filmplanerna, så vi satte oss och skrev manuset. Det tog oss ett tag att sälja in filmen, men det hjälpte när Daniel var med ombord.

Filmen har överlag fått bra recensioner och redan kammat hem en del priser. Daniel Radcliffe vann en Critics choice award för bästa skådespelare i en tv-film i januari, och den fick också publikpriset på Torontos Internationella Filmfestival.

I helgen tilldelades "Weird: The Al Yankovic story" producentorganisationen Producers Guild of Americas (PGA) pris för bästa tv-film.