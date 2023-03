Experten om Östlunds chans: "Har verkligen gått hem"

Bästa film: "Avatar: The way of water", "Elvis", "Everything everywhere all at once", "På västfronten intet nytt", "Tár", "The banshees of Inisherin", "The Fabelmans", "Top gun: Maverick", "Triangle of sadness", "Women talking".

Bästa regi: Todd Field, "Tár", Daniel Kwan och Daniel Scheinert, "Everything everywhere all at once", Martin McDonagh, "The banshees of Inisherin", Steven Spielberg: "The Fabelmans", Ruben Östlund: "Triangle of sadness".

Bästa originalmanus: Todd Field, "Tár", Daniel Kwan och Daniel Scheinert, "Everything everwhere all at once", Martin McDonagh, "The banshees of Inisherin", Steven Spielberg och Tony Kushner, "The Fabelmans", Ruben Östlund, "Triangle of sadness".