Ingen manus-Oscar till Östlund

Vinnare:

Bästa internationella film: "På västfronten intet nytt" (Tyskland).

Bästa långa dokumentär: "Aleksej Navalnyj – De sista dagarna i frihet".

Bästa animerade långfilm: "Guilermo del Toros Pinocchio".

Bästa manliga biroll: Ke Huy Quan ("Everything everywhere all at once").

Bästa kvinnliga biroll: Jamie Lee Curtis ("Everything everywhere all at once").

Bästa originalmanus: Daniel Kwan & Daniel Scheinert ("Everything everywhere all at once").

Nominerade, i urval:

Bästa film: "På västfronten intet nytt", "Avatar: The way of water", "The banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything everywhere all at once", "The Fabelmans", "Tár", "Top gun: Maverick", "Triangle of sadness", "Women talking"

Bästa kvinnliga huvudroll: Cate Blanchett ("Tár"), Ana de Armas ("Blonde"), Andrea Risenborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("The Fabelmans"), Michelle Yeoh ("Everything everywhere all at once")

Bästa manliga huvudroll: Austin Butler ("Elvis"), Collin Farrell ("The banshees of Inisherin"), Brendan Fraser ("The whale"), Paul Mecal ("Aftersun"), Bill Nighy ("Living")

Bästa regi: Martin McDonagh ("The banshees of Inisherin"), Daniel Kwan och Daniel Scheinert ("Everything everywhere all at once"), Steven Spielberg ("The Fabelmans"), Todd Field ("Tár"), Ruben Östlund ("Triangle of sadness")

Bästa originalsång: "Applause" Diane Warren ("Tell it like a woman"), "Hold my hand" Lady Gaga och BloodPop ("Top gun: Maverick"), "Lift me up" Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson och Tems ("Black Panther: Wakanda Forever"), "Naatu naatu" M.M. Keeravaani och Chandrabose ("RRR"), "This is a life" Ryan Lott, David Byrne och Mitski ("Everything everywhere all at once")