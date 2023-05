Motörheads sällsynta cover ges ut digitalt

Bandet spelade in coverversionen 1998 till en samlings-skiva som gavs ut av amerikanska wrestling-företaget Extreme Championship Wrestling. En av deras wrestlare kallade sig just The Sandman.

Tidigare har låten bara funnits på cd och i olagliga versioner med varierande kvalitet på nätet. I den nya utgivningen har låten även fått en animerad musikvideo.