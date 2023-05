Veckans film och serier – bilaction i "Fast X"

FILM (premiär 12/5).

" Fast X " (17/5).

Den tionde filmen i actionserien, som började med "Fast and the furious" 2001 skulle egentligen bli den allra sista, men nyligen bekräftade stjärnan Vin Diesel att det finns så mycket handling som ska klämmas in att det blir ytterligare en film som får premiär först 2025.

I den tionde filmen dyker Jason Momoa upp som Dom Torettos (Vin Diesel) stora nemesis. Momoa spelar sonen till Hernan Reyes som dödades av Dom i den femte filmen. Tolv år senare är han ute efter blodig hämnd.

Historien om Anna Nicole Smiths liv berättas i en ny dokumentär på Netflix. Pressbild.

" Anna Nicole: You don't know me " (16/5, Netflix).

Anna Nicole Smith blev en superkändis på 1990-talet, även i Sverige där hon var underklädesmodell för H&M i julrusningen 1993. I den här nya dokumentären berättar släktingar och vänner om Playboymodellens uppgång och fall som ledde till hennes för tidiga död 2007.

Sam Heughan och Priyanka Chopra Jonas i den romantiska komedin "Love again". Pressbild.

" Love again ".

Mira (Priyanka Chopra Jonas) sörjer sin döde man och söker tröst genom att ofta sms:a hans gamla nummer. När Rob (Sam Heughan) får en ny telefon och just det numret blir han intresserad och snart förälskad. Romantisk komedi baserad på tysk förlaga, med Celine Dion i en biroll – som en skruvad version av sig själv.

Övriga premiärer

"Låt älven leva".

Artisten Sofia Jannok spelar en av rollerna i en norsk film om samernas kamp mot staten.

"Still: A Michael J Fox movie" (AppleTV+).

I en dokumentär berättar skådespelaren om sin kamp mot Parkinsons sjukdom.

"Sword art online progressive: Scherzo of deep night".

Animerad japansk science fiction-actionfilm baserad på populärt datorspel.

"The mother" (Netflix).

Jennifer Lopez spelar en lönnmördare som måste göra comeback när hennes dotters liv står på spel.

"Krönika om en flyktig affär".

Franskt drama om ett par vars flyktiga affär utvecklas till något allvarligare, vilket får konsekvenser.

"Innan, nu och då".

Indonesiskt drama om en kvinna som blir vän med sin mans älskarinnor – det är hennes enda sätt att få stöd i tillvaron.

TV/STRÖMNING

Den brittiska serien "A town called Malice" utspelas på den spanska solkusten. Pressbild.

" A town called Malice " (12/5, SkyShowtime).

Kritikerhyllad dramaserie om en brittisk gangsterfamilj som tvingas fly till London och starta om verksamheten på den spanska solkusten. Serien utspelas 1984 och är sprängfylld med tidstypisk popmusik och det speciella 80-talsmodet.

Wyatt Oleff och Chase Sui Wonders i "City on Fire". Pressbild.

" City on fire " (12/5, AppleTV+).

Dramaserie baserad på Garth Risk Hallbergs uppmärksammade roman om ett mord och en stad – New York – på gränsen till sammanbrott. Men bokens 70-tal har blivit 00-tal i tv-serien – mellan 11 septemberattackerna 2001 och finanskrisen 2008.

"The great" (13/5, HBO Max).

Tredje säsongen av dramat vid det ryska hovet med Katarina den stora (Elle Fanning) och Peter III (Nicholas Hoult) i centrum.

"Kasko" (15/5, TV4).

Norsk komediserie om Jamal (Jonis Josef), som närmar sig 30-årsåldern och tvingas ta ett jobb i försäkringsbranschen.

"High desert forever" (17/5, AppleTV+).

Komediserie med Patricia Arquette om en kvinna som försöker få en nystart i livet genom att bli privatdetektiv.

"McGregor forever" (17/5, Netflix).

Dokumentärserie om Ewan McGregor, MMA-sportens största affischnamn genom tiderna.

"Working: What we do all day" (17/5, Netflix).

Dokumentärserie om meningen med våra jobb, producerad av bland annat Barack Obama, som även agerar berättarröst.