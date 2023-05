18-åring erkänner mord på rapparen Pop Smoke

Totalt har fyra män åtalats för dödsskjutningen i Los Angeles 2020. Tidigare har en 20-årig man, 17 år gammal då brottet begicks, erkänt dråp och rån. De två återstående misstänkta var 18 respektive 19 år gamla vid dödsskjutningen.

Pop Smoke, vars födelsenamn var Bashar Barakah Jackson, blev 20 år gammal. Han fick sitt genombrott 2019 med låtar som "Welcome to the party" och "Dior".

Enligt åtalet mot de fyra misstänkta sköts Jackson i duschen i en lägenhet i Los Angeles. Enligt polisen ska de åtalade även ha stulit Jacksons diamantklädda Rolex-klocka och sålt den för 2 000 dollar.