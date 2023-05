Nu avgörs "Let´s Dance"

Fakta: De gör upp i finalen Hampus Hedström och Ines Stefanescu: Paso doble 30 poäng, cha-cha 30 poäng, shownummer 30 poäng. Ring: 099-41401 Sms: HAMPUS till 72400 Charlotte Kalla och Tobias Karlsson: Paso doble 30 poäng, vals 27 poäng, shownummer 27 poäng. Ring: 099-41402 Sms: CHARLOTTE till 72400

När juryn fått säga sitt är det Hampus Hedström som fått flest poäng, 90 – full pott i alla tre danser. Finalmotståndaren Charlotte Kalla fick 84.

De bägge finalisterna har från början uttryckt tacksamhet över att få tävla mot varandra i finalen:

— Bara att få tävla mot Charlotte Kalla i vad som helst är en stor ära, säger Hampus Hedström.

— Jag känner mig otroligt stolt att få stå bredvid Hampus, säger Charlotte Kalla till svar.

Full pott i första

Men väl på dansgolvet var det ingen tanke på någonting annat än att dansa så bra som möjligt.

Båda paren fick full pott, 30 poäng, av juryn efter sina inledande paso doble-danser.

— Du blev en matador, det var superbt, sade juryns ordförande, Tony Irving om Hampus Hedströms dans.

Charlotte Kalla och Tobias Karlsson fick 30 poäng för sin paso doble.

Och Kalla ville inte vara sämre:

— Jag måste säga att den här veckan har tävlingshornen växt ut, erkände hon efter sin första dans, som gav henne 10 poäng från Tony Irving för första gången för säsongen.

I valsen som följde blev det inte riktigt lika höga poäng, 27.

Hedström fortsatte dock att imponera och kammade hem full pott för sin cha-cha.

"Är så sjukt"

I sitt shownummer golvade han och partnern Ines Stefanescu juryn i ett sprakande nummer som avslutades med ett så kallat "dödslyft" till tonerna av "I had the time of my life".

— Det är så sjukt att jag har genomfört hela den här resan nu, sade Hedström efter att ha dansat sin sista dans.

I sitt shownummer avslöjade Charlotte Kalla könet på bebisen i magen. Med guldkonfetti regnandes från taket och med bandet spelandes Peps Perssons "Oh Boy" dansade Kalla, Karlsson och pojken i magen sig till 27 poäng.

Nu är det tittarna som avgör vem som vinner tävlingen.