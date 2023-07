Så kan en skådespelarstrejk påverka Sverige

Fakta: Strejken i Hollywood Skådespelarna menar att deras ekonomiska ersättning har gröpts ur av inflation och av strömningstjänsterna. De påtalar också att det bör finnas en reglering mot AI (artificiell intelligens) då det skulle kunna användas för att skapa digitala skådespelare. Skådespelarstrejken har tidigare skjutits upp. Nuvarande tidsfrist går ut den 12 juli och en strejk kan därmed bli möjlig från och med den 13 juli. Om skådespelarfacket beslutar sig för att gå ut i strejk skulle det bli första gången på över sex decennier som två fackföreningar i branschen strejkade samtidigt.

Natten mot torsdag den 13 juli, lokal tid, kan amerikanska skådespelarfacket SAG-AFTRA gå ut i strejk då tidsfristen för att nå en överenskommelse med filmbolagen går ut.

Skådespelarstrejken har tidigare skjutits upp, men den här gången finns anledning att tro att den verkligen kan bli av. Bland annat eftersom fackförbundet har skickat ut ett mejl till sina medlemmar där de efterlyser volontärer som kan hjälpa till under framtida demonstrationer.

Fackförbunden SAG-AFTRA och WGA protesterar gemensamt i Los Angeles. Arkivbild.

Manusförfattarstrejken, som pågått sedan början av maj, har gjort att produktioner som Netflix-serien "Stranger things" och Marvel-filmen "Blade" fått skjutas på framtiden – men en skådespelarstrejk skulle få än mer långtgående konsekvenser för den europeiska marknaden, enligt Los Angeles Times. Bland annat eftersom flera tv-serier med amerikanska skådespelare spelas in i Europa, som HBO-serierna "House of the dragon" och "Industry".

Inte med i facket

Den svenska skådespelaren Alexander Karim, som befinner sig på Malta för inspelningen av den kommande amerikanska långfilmen "Gladiator 2", menar att det också finns andra anledningar till att en skådespelarstrejk skulle få stora konsekvenser.

— Allt det som redan är färdigskrivet kan ju spelas in även om det är författarstrejk. Men om skådespelarna strejkar måste pågående inspelningar pausas, säger han.

Karim är själv inte med i SAG-AFTRA. Flera av hans medspelare, som Paul Mescal, Pedro Pascal och Denzel Washington, i "Gladiator 2" är det däremot. Trots det är den eventuellt stundande strejken inte något som som märkts av på inspelningen.

— Inspelningar är ofta en skyddad värld och när sådana här saker händer sker de ganska plötsligt. Sedan pratas det såklart om vad som skulle hända om man var tvungen att stänga ner. Men man tar sällan snack med skådespelare under inspelning.

Uttalar sig inte

Varken fackförbundet SAG-AFTRA eller branschorganisation AMPTP – som representerar filmstudior och mediebolag som Netflix, Warner Bros och Discovery – uttalar sig i media under förhandlingarna. Inte heller svenska fackförbundet Scen & Film, som haft samtal med amerikanska fackförbundet, vill uttala sig fram till det att tidsfristen går ut.

TT har varit i kontakt med strömningsplattformar som SVT, TV4 och Viaplay samt flertalet svenska distributörer som arbetar med amerikansk film och de uppger att de inte har någon film eller tv-serie som nu befinner sig i produktionsstadiet och som skulle komma att påverkas av en eventuell strejk.

Också Alexander Karim menar att diskussioner om hur strejken eventuellt skulle komma att påverka Sverige och Europa lyser med sin frånvaro. Men att det skulle påverka tvivlar han inte på.

— Svenskar är ute på den internationella marknaden som aldrig förr, säger han.

Skådespelarfacket strider för samma frågor som manusförfattarna: höjda minimilöner och krav om reglering av AI. Bland annat handlar det om att ersättningarna på strömningsplattformar ska vara högre ju större framgång serien har.

— Det är alltid rätt att säga ifrån när saker inte sker på det sätt man vill. Det är intressen som går åt olika håll. Bolagen, vilket är helt rätt från deras perspektiv, vill ha så mycket vinst som möjligt och skådespelarna och manusförfattarna vill ha ordentligt betalt. Det är ingen som är ond eller god i det här. Men ingen gynnas av att folk är bittra när de går till jobbet, säger Alexander Karim.