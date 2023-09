Capote hade en till berättelse

Truman Capote skrev under sitt 60-åriga liv på både långa och kortare berättelser, som blev liggande. En av dessa var "Another day in paradise", som han skrev under tiden han levde ett trivsamt liv på Sicilien på 50-talet. Det är en berättelse om besvikelse och brott som nu publiceras för första gången i brittiska The Strand magazine.

The Strand har tidigare publicerat unika verk av bland andra Ernest Hemingway och John Steinbeck.