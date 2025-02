Den sexiga detaljen kommer få Måns att förlora Eurovision

Melodifestivalen 2025 rullar på och i år känns Mello som någonting helt annat än det gjort senaste åren. Anledningen stavar vi kort och gott Edward af Sillén då han är tillbaka som manusskrivare efter flera års paus.

Då det finns många hemma i sofforna som fortfarande ställer sig skeptiska till Mello så kliver Edward verkligen in med konceptet "Be so brilliant they can't say no". Bland annat med Edvin Törnbloms mellanakt då han på ett otroligt sätt sjöng om straighta män.

Mellobidragen i år har seriöst varit så där... jag hade mycket högre förväntningar om jag ska vara ärlig. Enligt mig har det funnits ett par guldkorn hittills som verkligen stuckit ut.

Klara Hammarström

Greczula

Men ladies and gentlemen vi kommer att behöva mer. Vi behöver Eurovisionklass. Inte "sitta i bilen på väg till fjällen på sportlovet och farsan höjer lite extra på grund av lite drauuuug"-klass.



We gonna need a bigger boat. We gonna need Måns Zelmerlöw. Och.. vet man inte redan att Måns kommer att ta hem det?

För en sak ska ni veta. Den charmige mums-mums är inte bara omtyckt i Sverige – han är ofantligt populär utomlands också. Vilket vi svenskar också vet om.

Enligt reportrar från Expressen och annat folk som hört Måns låt så ska den vara väldigt bra och ha en hel del power i sig. Tydligen ska det inte vara någon "Heroes" som han vann med 2015 men det ska vara den fula kusinen.

Och vet ni vad, lite "ja men vafan det blir säkert bra" har ekat i min kropp. Tills igår. Då jag hörde. Norges. Bidrag. Och såg. Norges bidrag.

Det är alltså en 19-årig pojke som kommer att bli vårt absolut största hot och jag ÄTER UPP MIN HATT om han inte kammar hem hela tävlingen.

Det är hela han. Karismatiske han.

Det är eldflammor över precis hela scenen.

Det är stora stenpelare.

Låten är SVINBRA!

Det är snygga dansare.

Men nu.... nu.... till den viktigaste detaljen:

De har RUSTNIINGAR. Det finns ingenting som både tittare och jury är så besatta av som sexiga rustningar. Vi har sett dem vinna förut – och vi kommer att se dem vinna igen. Rustningarna.

Rustning nummer 1 på Ruslana med Wild Dances. Bildkälla: MURAD SEZER/TT

Finska Lordi vann också – rustningar? Jo tack. Bildkälla: Erik Nylander/TT

Han kommer att vinna över Måns i Eurovision song contest 2025

Norrbaggen heter Kyle Alessandro och sjunger sjunger låten "Lighter" som är skriven av vår svenske Adam Woods.

Som sagt så ska ju alla parametrar stämma för att ett bidrag ska vinna Eurovision och här serveras en riktig jävla hamburgeeffekt – det vill säga att man får allt i en och samma tugga.

Kyle Alessandro med en låt skriven av Adam Woods. Bildkälla: Jonas Been Henriksen

Smaken är som baken och jag är inget självutnämnt ESC-orakel men det enda jag säger är att:

Om Sverige ska ha en chans mot de norska männen i rustningar – Måns better bring his A-game.