Skådespelaren Katrin Sundberg har cancer

Katrin Sundberg, kanske mest känd för sin Kristallen-belönade rollfigur Häxan Surtant, berättar att en optiker upptäckte en leverfläck i hennes öga för fyra år sedan. Vid en ny kontroll för några veckor sedan upptäcktes det att leverfläcken vuxit.
Ovanlig sjukdom
”Jag behöver akutoperera ögat och det kommer att bli en lång rehabilitering så ni kan väl tänka på mig i höst”, fortsätter hon i inlägget.
Sjukdomen är väldigt ovanlig och drabbar cirka 60 personer årligen i Sverige.
”Hör gärna av er till mig” uppmanar hon andra drabbade.
Höstens föreställningar av ”Ni hör vad jag tänker” flyttas fram till i vår.
Katrin Sundberg är även känd från filmer som ”LasseMajas detektivbyrå – det första mysteriet” och”Beck”. Hon arbetar också som regissör, manusförfattare och poddare.