Skådespelaren Katrin Sundberg har cancer

Skådespelaren Katrin Sundberg ställer in höstens föreställningar av ”Ni hör vad jag tänker”. I ett inlägg på Instagram berättar hon att hon drabbats av en ovanlig cancer i ögat och måste akutopereras.

Skådespelaren Katrin Sundberg på Kristallengalan 2024.

Katrin Sundberg, kanske mest känd för sin Kristallen-belönade rollfigur Häxan Surtant, berättar att en optiker upptäckte en leverfläck i hennes öga för fyra år sedan. Vid en ny kontroll för några veckor sedan upptäcktes det att leverfläcken vuxit.

Ovanlig sjukdom

”Efter några dagar fick jag veta att det var cancer i ögat” berättar Katrin Sundberg på Instagram.

”Jag behöver akutoperera ögat och det kommer att bli en lång rehabilitering så ni kan väl tänka på mig i höst”, fortsätter hon i inlägget.

Sjukdomen är väldigt ovanlig och drabbar cirka 60 personer årligen i Sverige.

”Hör gärna av er till mig” uppmanar hon andra drabbade.

Höstens föreställningar av ”Ni hör vad jag tänker” flyttas fram till i vår.