Melloaktuella artisten tvingas panikändra textrad inför helgens tävling

Den kanadensiska och melloaktuella artisten Laurell ska göra sin debut i tävlingen på lördag med sin låt "Sober". Men efter att Aftonbladet uppmärksammat att ett varumärke nämns vid namn i låttexten tvingas nu debutanten och hennes entourage att panikändra en textrad i låten.

Sjunger om spritmärke

Textraden som alltså inte får framföras enligt regelverket är: "I was bouncin' with my homies, twistin' up the rollies, linin' up the grey goose yeah...".

Varumärket som nämns i låten är alltså spritmärket Grey Goose.

Debutanten Laurell har dock redan tagit sig till final då hon även medverkar som kompositör till Maria Surs bidrag "Never give up" som gick direkt till final i den förra deltävlingen.