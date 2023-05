Bella Andersson har varit med i otaliga säsonger av Paradise Hotel och Ex on the beach där hon i varje säsong skapat ordentligt med kaos. Men de senaste åren har Bella dragit sig tillbaka från tv-rutan.

Läs mer Detaljen i Bianca Ingrossos bild skapar ramaskri hos följarna: "Varför?" Gabriella "Bella" Andersson är en av våra mest ökända dokusåpadrottningar. Bella har rört om i grytan i både Paradise Hotel och Ex on the beach, varav sista säsongen av Paradise Hotel hon vann. Hon har blivit omskriven många gånger, bland annat på grund av sin av och på-relation till Arvid Stenbäcken. Paret valde dock slutligen att gå isär och båda har nu nya relationer. Produktionen tvingades springa efter Bella Andersson i Ex on the beach Bella Andersson. Bildkälla: discovery+ Bella Andersson visar upp före och efter-bild Bella arbetar idag som online coach där hon hjälper folk med sin träning och kost. Hon har själv delat med sig en hel del om sin egen resa och valde under veckan att visa upp före och efter-bilder på sig själv som visar hennes under sin fest-period jämfört med en nytagen bild från i år. Hon skriver bland annat att hon idag äter mer än någonsin och tränar för att bygga muskler. Bella visar upp före och efter-bild. Bildkälla: bellaandeersson/Instagram "Det är 3 år mellan bilderna. På bilden till vänster festade jag varje helg, ibland i veckorna med. Jag hetstränade och tränade alltid för att hålla mig smal. Jag levde i ett liv som innebar drama och jag fick aldrig någon inre ro. Idag festar jag ingenting, lever ett helt annat liv. Äter mer än förr. Idag tränar jag för min hälsa och för att BYGGA MUSKLER. Jag prioriterar mitt välmående och skulle aldrig tillåta någonting annat". "Träningen tog bort min ångest, träningen fick mig att bli snäll emot mig själv, träningen fick mig att bli stark mentalt", skriver hon. I kommentarsfältet hyllas nu Bella för sina visa ord och ärliga bilder.