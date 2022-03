Bingo Rimérs, 46, och Julia Franzéns, 31, kärlekssaga blir bara mer och mer romantisk. Nyligen var de på skidsemester tillsammans med barnen och även exet Katrin Zytomierska – men nu verkade det vara dags att åka iväg bara de två.

Reality-profilen och fotografen har packat sina väskor och åkt hela vägen till paradiset Maldiverna.

Foto: Instagram/juliafranzen.se

Julia Franzén och Bingo Rimérs lyxhotell på Maldiverna

Här passar de på att njuta av sol, bad, värme och middagar i solnedgången. Och såklart av varandras sällskap.

Men en romantisk get-away till Maldiverna är sannerligen inte gratis. Nyheter24 har tidigare tagit reda på vad en natt på Kenzas Maldiverna-hotell gick loss för – och det var inte en liten summa.

Men vad kostar egentligen en natt på Bingos och Julias romantiska Maldiverna-resort per natt?

Av parets Instagram-uppdateringar att döma verkar det som att de bor i en så kallad “Ocean pool villa” eller en “Lagoon pool villa” på den nybyggda resorten Kagi Maldives Spa Island. Villan är 105 kvadratmeter stor och har en egen privat pool på altanen precis ovanför det kristallblåa vattnet.

Foto: Instagram/bingorimer

Vad kostar Bingo och Julias Maldiverna-semester?

Enligt siffror på resortens egna hemsida landar en natt just nu i mars på ungefär 15 400 kronor per natt, och priset stiger ytterligare om man bokar ett “Premium All Inclusive”-paket. Detta är om man bokar just nu via resortens hemsida.