En del av oss har det, andra har det inte alls. Morgonrutiner.

Men faktiskt så finns det flera vanor du kan börja med på morgonen som faktiskt kommer löna sig med tiden.En del kanske lite jobbigare än andra, men i slutändan är de bra för dig.

Sajten Independent har listat flera saker som enligt bland annat Laura Vanderkam som skrivit "What the Most Successful People Do Before Breakfast" är bra att få in som morgonrutin.

Att vakna och gå upp tidigt

Det låter kanske väldigt hemskt att gå upp supertidigt på morgonen. Men om du går och lägger dig tidigare kvällen innan så är det inte lika jobbigt. Produktiva dagar startar med att gå upp tidigt!

Starta dagen med träning

En del startar dagen med träning och det är faktiskt väldigt bra för då hindrar du dig själv att strunta i det senare.

Ät en bra frukost

Att äta en frukost med protein är väldigt bra, så koka ett par ägg så startar du dagen bra.

Ha sex eller bara umgås och prata med din älskling

På kvällen eller efter jobbet kanske du är trött så varför inte umgås eller ligg med din partner på morgonen istället när ni är pigga?

Har du några morgonrutiner? Bildkälla: Shutterstock

Såklart behöver det inte handla om att finna tid för sex, utan kanske bara ta morgontimmarna åt att umgås och prata med varandra om allt eller inget.

Njut av tystnaden

Ibland kan det vara svårt att hitta att stanna upp och njuta om man har mycket att göra eller stressiga scheman. Så varför inte göra det på morgonen?

Håll dig till planen du gjorde kvällen innan

Hur du en tillbringar morgonen så se till att du kvällen innan lägger upp en plan för dagen, och håll dig till den. Det är alltid bra att ha allt du behöver för dagen färdigt när du vaknar, som kanske frukosten du ska äta eller att du gjort en liten lista över vad du behöver få klart dagen därpå, skriver Independent.

