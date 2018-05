Det finns få saker som slår en näve färska bär på en varm sommardag. Eller kanske vill man ta ett glas rödvin på en terass en sval sommarkväll?

Något som tyvärr inte verkligen är lika trevligt är röda på vita kläder. Fläckar som dessutom i princip är helt omöjliga att få bort.

Lyckligtvis finns det ett life-hack som tar bort även de envisaste röda fläckarna. Så innan du slänger ditt snygga sommarplagg så borde du testa detta revolutionerande knepet.

Det du kommer att behöva är:

- Kallt vatten

- Tandkräm (som innehåller flour)

- Tandborste

Vänd tyget in och ut och häll kallt vatten på fläcken så snabbt som möjligt. Anledningen till att man bör vända tyget in och ut innan man häller vatten på det är att det rinnande vattnen då "puttar" ut fläcken åt samma håll som det kom ifrån, vilket minskar risken att för den röda vätskan att röra sig djupare in i tyget.

Smeta sedan på tandkrämen på fläcken så att den är helt täckt. Tänk på att inte massera in tandkrämen, utan mer "trycka" in den i fläcken med fingrarna. Låt sedan plagget ligga i 5 minuter.

Ta fram plagget igen och börja borsta med tandborsten på fläcken. Skölj sedan med kallt vatten och voila – fläcken är borta! Om det finns möjlighet att låta plagget torka i solen så kan du också göra det, då solen kan hjälpa till att bleka fläckar.

Detta superenkla tricket fungerar även på fläckar från rödbetor och plommon.

Om du inte har tandkräm till hands finns det också några andra knep du kan prova:

Bärfläckar:

Här kan man också använda sig av varmvattenstekniken. Eftersom att knepet kräver lite fix och innefattar kokhett vatten kan det vara bra att vara två. Vänd in och ut på plagget och badda det väldigt försiktigt med vatten. Koka upp vatten i en vattenkokare eller kastrull.

Lägg en skål i handfatet och spänn sedan tyget över en skålen (det är här ett extra par händer kan komma till hands) så att fläcken befinner sig nära mitten av skålen. När vattnet har kokat upp häller du direkt det kokheta vattnet på tyget. Häll så högt upp från handfatet som det går (utan att du skvätter för mycket eller bränner dig) och fortsätt hälla tills fläcken inte längre är synlig.

Rödvinsfläckar:

Om du är utomhus och råkar spilla rödvin på dina kläder kan du använda dig av annan genomskinlig alkohol för att rädda ditt plagg. Häll gin, vodka eller annan genomskinlig alkohol på fläcken och badda den med annat tyg som suger upp vätskan. Häll på och badda tills du fått bort det mesta av fläcken och tvätta sedan plagget som vanligt när du kommer hem.

