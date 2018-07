Därför kan du inte sluta stalka ditt ex på Instagram

Det var kanske år sedan du gjorde slut med ditt ex, och du är nu 100 procent över ert uppbrott. Du kanske till och med är i ett lyckligt förhållande med någon annan?

Trots det så är det inte ovanligt att du, när du ligger i sängen och kollar luren, helt plötsligt är du inne på deras Instagram. Sen deras Twitter. Och Facebook. Du kanske till och med håller utkik för att se om de postar något om sitt eventuella nya förhållande.

Efter 20 minuter inser du att du lagt ner orimligt mycket tid på att ta reda på ganska oväsentlig information om en person du inte ens har med att göra längre, och som du inte bryr dig om heller. Eller gör du det? Varför kollar du annars upp hen? Vad håller du egentligen på med?

Hur jobbigt det än känns, så är du inte ensam om att göra det. Det här är helt normalt beteende, enligt professor Susan Krauss Whitbourne från universitetet i Massachusetts.

– Jag tror inte att det funnits en tid där man inte är intresserad av vad sitt ex har för sig eller vem de dejtar. Nu är det också enklare att leta reda på dem och följa dem, berättar hon i en intervju med Cosmopolitan.

Att ha din smartphone som en direktlinje till ditt ex kan göra det svårt, även för den som verkligen gått vidare, att låta bli att snoka lite. Men varför gör vi såhär? Här är anledningarna till varför vi är så nyfikna på våra ex, och varför det är okej att känna så.

Att stalka sitt ex är vanligt och helt okej. Bildkälla: Unsplash

Sociala medier påminner ständigt dig om ditt ex



Psykologen Marlynn Wei säger att det ofta handlar om algoritmer som gör att ditt ex poppar upp i ditt flöde.

– Det vanligaste jag får höra är att du inte ens försöker ta reda på vad ditt ex har för sig, utan att de dyker upp i ditt flöde av sig självt. Vilket kan vara jobbigt eftersom att du inte ens aktivt sökt upp hen.

Även om du blockat ditt ex så du ska slippa se vad hen har för sig, så kanske ni har en gemensam vän som lägger upp en bild på de två tillsammans, och det kan lätt dra in dig i en stalking-session.

– Var inte för hård mot dig själv, det var faktiskt Facebook som påminde dig om hen, säger Whitbourne.

Instagram ger dig inte hela bilden

Det är få som fortsätter ha en nära relation med sitt ex efter att de gjort slut. Och om du inte regelbundet pratar med dem så får du inte en äkta bild av hur deras liv ser ut.

– Du får bara en liten glimt in genom ett fönster, förklarar Wei.

Eftersom de flesta av oss, inklusive ditt ex, oftast bara postar positiva saker på sina sociala medier så kan det vara lätt att känna sig lite sotis efter en kvarts insta-stalking. Och när du, utifrån ditt ex bilder, får känslan av att hen verkar så mycket coolare, snyggare och lyckligare sedan ni sist sågs är det lätt att få en klump i magen - en känsla som kan uppstå oavsett om du kommit över personen eller inte.

Något som är bra att komma ihåg om du någon gång känner så är att sociala medier är just det, sociala medier. Även om dina hjärnspöken vill inbilla sig att ditt ex nu lever ett perfekt liv så är sanningen att de, under dagarna när de inte postar Instagrambilder, lever ett lika vardagligt och mänskligt liv som du. Och med största sannolikhet känner ditt ex samma sak gällande dig då och då.

Kom ihåg att de också köper mjölk på tisdagar och bokar tvättid på torsdagar, precis som du själv. Precis som när ni var tillsammans.

Genom sociala medier kan ditt ex subtilt och medvetet få din uppmärksamhet

Om ditt ex gillar en snygg selfie du lagt ut, eller sett alla dina Instastories, så är det vanligt att bli fundersam, och hamna i deras flöde igen.

– Det är ett typ av eget språk som verkligen kan säga mer om hur en känner för en annan, säger Wei.

Genom att hen smyger sig in i dina sociala medier i form av likes så är det lätt för dig att helt plötsligt hamna bland deras bilder igen. Kanske är hen fortfarande intresserad av dig, kanske får hen en egoboost av att veta att du kollar in hens profil? Oavsett så funkar det varje gång.

Du kanske letar efter mönstret som avslutade er relation

Det är stor skillnad på att stalka någon för att man vill ha dem tillbaka och att kolla in sitt ex Instagramkonto för att bekräfta och se över relationen som varit – och som du helt säkert känner är slut. Att gå bakåt i deras flöde, hitta tiden ni var tillsammans, och leta efter tecken du kanske missat, är inte alls ovanligt. Whitbourne menar att det faktiskt kan vara läkande att kunna gå tillbaka i flödet.

Ha tillit till att du själv vet när det är dags att bromsa snokandet

– Folk brukar själva veta när de gått för långt. De börjar må dåligt, säger Wei.



Hon fortsätter:

– Jag tror att du kan vara lycklig trots att du förlorat människor i ditt liv. Att göra slut kan ofta kännas som att förlora någon. Att tänka på ditt ex är normalt. Men du behöver kanske se över varför du har behov av att ständigt kolla in deras sociala medier om så är fallet, och vad för roll de spelar i ditt liv idag.

Det är ganska enkelt att se om det är skadligt för din mentala hälsa. Om du känner dig neutral efter att ha kollat in hens Instagram, och om du enkelt kan skrollar vidare efter att ha sett en bild på när hen är med sin nya partner, då är du nog bara inne på hens profil av ren uttråkning.

Var inte för hård mot dig själv

Wei berättar för Cosmopolitan att hon haft patienter som är väldigt arga på sig själva för att de bryr sig om sina ex.

– Att kritisera och säga att det är ett hemskt beteende, och bli förbannade över att de tror att de inte gått vidare, som om det vore en tävling – det är den lilla rösten många bär inom sig.

Oavett om du inte kommit över ert uppbrott eller bara är nyfiken, så ska du inte behandla dig själv illa. Det är inte fel, det är normalt och det säger ingenting om dig som person.

– Du kan vara lycklig och fortfarande ha funderingar kring personer du inte längre har i ditt liv, säger Wei.

Hon fortsätter:

– Jag vill uppmuntra alla att vara snälla mig sig själva och inte döma eller kritisera sina känslor. Att kolla in sitt ex är som sagt något alla gör.

Så chilla! Om du har behov att kolla in ditt ex flöde efter att hen kollat din instastory, gör det. Och mår du dåligt av det, så är blockeringen bara ett klick bort.