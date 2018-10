5 saker som gör att du håller dig frisk längre

Alla är vi olika och så gäller även hur ofta vi blir sjuka, vissa drabbas oftare än andra. Ibland drabbas vi bara av en enklare förkylning och vissa gånger blir vi sängliggandes i flera dagar.

Men vad bör vi egentligen göra för att hålla oss friska så länge som möjligt? För att du ska få några tips har vi därför listat fem saker som kan hjälpa dig att slippa spendera de kommande veckorna hemma i sängen.

Tips som håller dig frisk

Ät näringsrik och bra mat!



Vitamin A (som är en naturlig antioxidant), D-vitamin, C-vitamin – ja you name it. Det finns en mängd olika saker du kan äta för att hålla ditt immunförsvar i balans. Apelsin, sötpotatis, spenat, fisk och svamp är bara några av de saker som innehåller dessa vitaminer. Ingefära är som bekant också bra att äta för att boosta immunförsvaret eftersom det innehåller höga halter av antioxidanter.

Hygien är A och O

Vi är i daglig kontakt med mängder av baciller – vi tar i dörrhandtag, använder bankomatkort och inte minst våra mobiltelefoner. Att ha bra hygien är därför A och O. För att undvika en förkylning och andra sjukdomar bör du därför tvätta händerna OFTA (helst innan du börjar hålla på med fingrarna i ansiktet eller bita på naglarna om du nu måste det).

Stanna hemma om du känner dig krasslig

Detta kan verka som en självklarhet för många, men så är inte fallet. Enligt en undersökning som SIFO genomförde 2017 gick sju av tio svenskar till jobbet trots att de egentligen borde stannat hemma och kurerat sig. Så om du inte vill bli sängliggandes i fler dagar än nödvändning bör du därför stanna hemma, kolla en bra film på Netflix och vänta med att gå till jobbet eller skolan tills du är helt frisk – det blir bäst för alla!

Få ordentligt med sömn

Att sova är inte bara gudomligt skönt, det är också bra för vårt immunförsvar! Enligt Vårdguiden bildas viktiga hormoner i vårt immunsystem när vi sover och produktionen av stresshormoner minskar. En vuxen bör sova minst sex timmar varje natt, och känner du att du börjar bli krasslig är det nog bäst att sova några extra för att inte falla ner i gropen.

Motionera

Träna är inte bara kul, det är även bra för vårt immunförsvar och perfekt att göra för att hålla sig frisk. Att träna högintensivt drygt två timmar per vecka kan vara nyckeln att hålla bacillerna borta. Det skriver tidningen Må Bra.

Har du koll på alla myter angående förkylningar? Nyheter24 har tidigare skrivit om sex myter om förkylning som du antagligen inte visste om. Det kan du läsa mer om här.