Om du har en livmoder så kanske du har märkt att ditt humör och din sexlust kan ändras under din cykels gång?

Vissa känner sig som kåtast precis efter att mensen tagit slut, medan andra är som mest sugna i början av mensen. Sedan finns det dem som inte påverkas alls av sin cykel.

Kortfattat kan man säga att det är ett spektrum.

Men vissa upplevelser kan vara vanligare än andra. En sådan upplevelse som många kan känna igen sig i, är att man känner sig extra kåt under ägglossningen.



Om du inte riktigt har koll på vad ägglossning är, och när den sker, så tar vi en snabb genomgång.

Vad är ägglossning?

Ägglossningen är en del av menscykeln. 12-16 dagar innan mensen så lossnar ett ägg från äggledarna.

Det kan märkas i kroppen när man har ägglossning. Exempelvis kan vissa känna smärta. Andra tecken kan vara att man får mer flytningar än vanligt, och att flytningarna är genomskinliga eller gulvita och extra trögflytande.



Trots att det kanske låter konstigt så fyller de ökade flytningarna ett syfte: de gör det nämligen extra lätt för spermier att ta sig fram till ägget.

Det innebär att du har som allra lättast att bli gravid under ägglossningen.

Ok, så nu har vi gått igenom vad ägglossning innebär. Men frågan kvarstår. Varför kan man känna sig extra kåt just under den delen av menscykeln?

När hormonnivån når sin peak kan sexlusten också göra det

Svaret på frågan kan enligt forskare ligga i ett särskilt hormon – luteiniserande hormon, som förkortas LH.

Forskning som gjorts på University of Chicago har kunnat visa ett tydligt samband mellan just LH och sexlusten hos kvinnor under ägglossning.

Under en studie som utfördes 2010 undersöktes en större grupp kvinnor för att se om det fanns något samband mellan när de helst ville ha sex.

Man kom fram till att de som deltog i studien hade som högst sexlust tre dagar innan de hade som högst LH-nivå i kroppen.

På ett universitet i Zambia kom man fram till ett liknande svar.

Där mätte man LH-nivån i kisset hos kvinnor under tre månaders tid, och jämförde det med vilka dagar under cykeln som de uppgav att de haft sex. Resultatet visade att flest kvinnor hade som mest sex när LH-nivåerna i kroppen var som högst.

Det som kanske är mest intressant med båda dessa studier är att LH-nivån i kroppen är som allra högst 24-36 timmar innan ägglossning.

Och det är också då man har som störst chans att bli gravid.

Sexlusten kan påverkas av andra saker

För att sammanfatta så kan man säga att många kvinnor har som högst sexlust när de har som störst chans att bli gravid.



Men det finns andra aspekter som spelar in. Exempelvis välmående.

Och beroende på var man är i sin cykel kan välmåendet påverkas.

– Efter ägglossningen så är det många som exempelvis har PMS och mår dåligt. Och det kan ju påverka sexlusten på många olika sätt, bland annat för att man inte mår så bra. Och då har man kanske mindre lust att ha sex, säger Ehwa Guting, legitimerad barnmorska till Nyheter24.

Ibland kan sexlusten behöva en liten knuff

Sedan är det viktigt att också tänka att andra saker, förutom ens menscykel, kan påverka hur kåt man känner sig.

Ibland kan det vara så att man vill bli kåt, men är svårt att hitta sexlusten. Då kan kroppen och hjärnan ibland behöva en liten knuff för att hitta den.

Och då är det viktigt att låta det ta den tid som behövs. Och såklart allra viktigast, att man gör det för att man själv vill det och på ens egna villkor.

– För många kvinnor är just sexlusten responsiv, vilket betyder att lusten kommer efter upphetsning, istället för att det börjar med lust som sen leder till upphetsning, säger Leigh Norén, sexolog och terapeut, till Nyheter24.

Hon fortsätter:

– Det betyder att vi behöver jobba aktivt för att kicka igång lusten, och det kan man göra på olika sätt, bland annat genom att utgå från en lustmodell som menar att lusten är avhängig två separata processer i hjärnan - sexuell upphetsning och sexuell hämning.

– Kort och gott betyder det att du behöver ta hänsyn till både det som tänder dig och det som hämmar din lust, ifall lusten har dalat och du vill få igång den igen. Det är den jag arbetar utifrån när jag träffar klienter med låg sexlust, avslutar hon.



I texten använder vi ordet kvinna för att beskriva någon som har det som brukar anses som en kvinnlig kropp – något som inte alla identifierar sig med. Ingen kan bestämma om du är man eller kvinna förutom du, men vi hoppas att du upplevde texten som informativ!