Hackergruppen Revil har lämnat ett meddelande på en skärm vid självscanningen i Coop Ljusdal:

”It's just a business. We don't care about you and your deals”

Efter it-attacken – nu kräver hackarna 600 miljoner kronor Under helgen och början av veckan har flera Coop-butiker behövt hålla stängt på grund av kassahaveri. Problemet grundar sig i att det amerikanska företaget Kaseya, vars mjukvara används för Visma Esscom, som är Coops leverantör, har utsatts för en it-attack. Nu vittnar kunder om kryptiska meddelanden i självscannings-kassorna. En uppgiftslämnare berättar för SVT Nyheter att hen var på Coop Ljusdal för att handla på söndagen – när något mystiskt inträffade. ”It's just a business. We don't care about you and your deals”, stod det på skräpen på självscannings-kassan, berättar uppgiftslämnaren för SVT. Meddelandena tros komma från hackergruppen Revil Enligt it-säkerhetsexperten David Jacoby kan meddelandet som syntes på skärmen med stor sannolikhet komma från den ökända hackergruppen Revil. Revil tros ha sitt ursprung i Ryssland och har en historia av flera stora it-attacker de senaste åren. På måndagen kom ett meddelande på Revils blogg om att man vill ha 600 miljoner kronor, i bitcoin, för att ge företaget Kaseya kontrollen över sina tjänster igen. – Man vet inte så mycket om den här gruppen, men de är väldigt professionella och har specialiserat sig på utpressningsvirus. Man vet också att Revil exkluderar Ryssland så man kan spekulera i varför de gör det, säger David Jacoby till SVT Nyheter och fortsätter: – Vid tillfällen har de också bytt lösenord på system till något som har med Donald Trump att göra. De begär enormt stora lösensummor men utöver det har man inte hittat något motiv.